Pegasus, una palabra ligada al espionaje y corrupción

Pegasus es una palabra que hoy está ligada a espionaje, abuso, vulnerabilidad, corrupción. Es un potente software espía capaz de descifrar las comunicaciones encriptadas en los llamados teléfonos inteligentes.

"Pegasus es una plataforma de inteligencia de carácter intrusiva, que opera en el espacio electromagnético, de origen israelita, esto permite hacer labores de inteligencia a nivel de telefonía celular y de dispositivos que están cerca del área del objetivo, con el objeto de poderlos grabar y entrar a la actividad del móvil", sostuvo el asesor en seguridad nacional, Joaquín Silva Alvarado.

El software fabricado por la empresa israelí NSO Group, y que se ha empleado en espionaje a periodistas, políticos y activistas, llegó a México durante la administración del presidente Felipe Calderón.

Su compra, la cual fue a través de una empresa privada, tuvo que ser autorizada por el gobierno de Israel, así lo explicó Mauricio Figueroa, Maestro en Derecho por la Universidad de Tel Aviv:

"Al ser catalogado ese software como de materia militar se tiene que pasar por un procedimiento administrativo, no es una cuestión de bajo del agua o en lo obscurito; es así porque si se llegara a vender a un gobierno con fragilidad institucional que pudiera ser coptado por terroristas le estaríamos dando esta herramienta a un grupo terrorista y no al gobierno".

Teorías de conspiración alrededor de Pegasus

Lo cierto es que la llegada de Pegasus a México ha servido para echar a volar cualquier teoría de la conspiración.

Por ejemplo hay quien se asegura que la compra venta de este software malicioso se dio a cambio de que México favoreciera diplomáticamente a Israel en organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU.

Incluso se llegó a decir que la inédita visita a México del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, también formó parte del entramado por la adquisición de Pegasus.

Lo que es cierto, es que esta operación dejó millonarias ganancias a unos cuantos. Así lo aseguró Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.

“Lo que sí encontramos es una red vasta de corrupción que se fue fraguando entre empresas intermediarias en México".

“No me parece que México haya sido parte de un sistema de posibles favores políticos o de una especie de contrato a cambio del software yo te doy, yo te consigo unos votos, no, pero parece que ahí es muy frágil esa analogía”, comentó al respecto el experto Mauricio Figueroa.

Lo que los expertos si ven viable es que exfuncionarios vinculados con la compra de este sistema hoy estén siendo protegidos por el Estado de Israel.

Es el caso de Tomás Zerón, quien huyó a ese país, luego de que se le dictó una orden de aprehensión con fines de extradición por el delito de tortura, así lo señaló Mauricio Figueroa.

"Hizo compras onerosas por más de 400 millones de pesos en este software cuando el encabezaba la Agencia de Investigación Criminal. Hay una posibilidad de que la protección que está recibiendo en Israel sea por intermediación o intercesión de este poderoso NSO Group".

Sobre la venta y el uso de Pegasus en México aún queda mucho por saber, pero lo que es un hecho, advierten los expertos, es que este malware se sigue usando impunemente en nuestro país.