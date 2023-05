FGR va por 4 altos ex funcionarios por compra de Pegasus

La Fiscalía General de la República (FGR) integró una nueva carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus, para la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por un monto de 460 millones de pesos; la dependencia entregó a un juez el expediente contra 4 ex altos funcionarios, entre ellos Tomas Zerón de Lucio, quien fuera director de Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La contratación, de acuerdo con el expediente penal, fue hecha en el 2014 por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor, Vidal Diazleal Ochoa, ex director de Información sobre Actividades Delictivas y ex titular de la Policía Federal Ministerial; así como por Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, delCentro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La @FGRMexico integra una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema #PEGASUS, para la entonces PGR en 2014.



La contratación fue hecha por Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia Federal de Investigación de la PGR. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2023

¿Qué delitos investiga la FGR pot la compra de Pegasus?

Los delitos que se imputan son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, ante la presunta compra irregular de Pegasus por un monto de 460 millones de pesos, “por un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”, aseguró la dependencia en un comunicado.

La FGR ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y se está en espera de su respuesta, añadió.

Esta es la segunda carpeta de investigación que la FGR inicia por el caso Pegasus, la primera fue por el uso del Software.

¿Qué es el sistema Pegasus?

Pegasuses un spyware, un software usado para labores de inteligencia, vigilancia y espionaje, es muy complicado de detectar fabricado por una empresa israelí NSO GRUP, y ha sido utilizado en diferentes países para dar seguimiento a actividades de grupos criminales, terroristas, o para dar seguimiento a adversarios políticos, periodistas y algunas activistas, como las que en México han denunciado haber sido intervenidos por este sistema.

Pegasus fue descubierto en el 2016 y es capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación de los dispositivos y recopilar información de las aplicaciones usadas por los usuarios

¿Qué reacciones de Pegasus hubo en México?

De acuerdo a un investigación hecha por 17 medios de comunicación internacionales publicada por el Whashington Post, en 50 países Pegasus intervino las comunicaciones de cientos de políticos, reporteros, activistas de derechos humanos, líderes sindicales y ejecutivos. De acuerdo a las pesquisas, México, el primer cliente de NSO, encabeza la lista con más de 15 mil números entre ellos, números de periodistas mexicanos y corresponsales extranjeros.

¿Que ha contestado NSO sobre presunto uso ilegal de Pegasus?

En el 2016 cuando se dio a conocer la denuncia por el presunto uso ilícito del spyware Pegasus, NSO la empresa israelí reshusó su responsabilidad sobre el uso de sus clientes y declaró que las conclusiones de la investigación periodística sobre su software era exagerada, su propósito, insistió, es para vigilar a criminales y terroristas.