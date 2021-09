Pelé sale de terapia intensiva: “sigo cada día más feliz”

Pelé, el astro del futbol, salió de la terapia intensiva en la que estaba luego de que lo operaran de un tumor en el colon, y envió un mensaje a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, aseguró que ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde se encontraba tras salir de la cirugía para removerle un tumor en el colon.

Te puede interesar: Pelé sale con éxito de operación por tumor en el colon

Pelé, de 80 años de edad, aseguró que luego de salir de terapia intensiva ya se encuentra en su habitación y dijo estar feliz y listo para 90 minutos de tiempo extra.

Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!

Pelé agradece muestras de cariño en Instagram

El exfutbolista brasileño no dejó de agradecer la energía positiva y el cariño que recibió de sus seguidores durante su cirugía, a quienes les aseguró que leyó todos sus mensajes.





“No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que dedicó un minuto de su día a enviarme energía positiva. ¡Amor, amor y amor!”.

El lunes, la hija de Pelé, Kely Nascimento, aseguró que su papá se encontraba de buen humor y prevé que una vez que permanezca en una habitación del hospital Albert Einstein en Sao Paulo, en uno o dos días podrá irse a su casa.

Te puede interesar: Algoritmo revela quién es el mejor futbolista de todos los tiempos

La hija de Pelé explicó con humor que lo único que le molesta a su papá es que no puede comer gelatina, “¡pero perserverará!” y consideró que con el carácter fuerte que tiene el astro del fútbol vencerá esto.

“Es fuerte y terco y con el apoyo y el cuidado del brillante equipo de Einstein y todo el amor, la energía y la luz que el mundo está enviando, ¡superará esto!”.

El pasado 6 de septiembre, Pelé dio a conocer que salió bien de una operación que se hizo para retirar el tumor que le detectaron en un examen de rutina en un hospital de Brasil.

Te puede interesar: Messi supera a Pelé en goles con selecciones de Sudamérica