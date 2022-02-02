Las peleas de almohadas, el nuevo deporte de contacto en EU

Buenas noticias para todos los amantes de las luchas de almohadas ya que se han convertido en un deporte profesional. Las peleas de almohadas, es un nuevo deporte de contacto en Estados Unidos (EU).

Hasta hace muy poco tiempo, las peleas de almohadas eran solo un juego de niños pero ahora estos combates con almohadas han llegado al cuadrilátero en Estados Unidos.

En EU (Estados Unidos) está disciplina se está profesionalizando y cada vez son más los que voltean a verlas.

Pillow fighting is moving out of the bedroom and into the boxing ring with the Pillow Fight Championship (PFC) holding its first live, pay-per-view event in Florida https://t.co/0iLG8xya1D pic.twitter.com/xZiHNHAkux — Reuters (@Reuters) January 31, 2022

Campeonato de Peleas de Almohadas en Estados Unidos

El Pillow Fight Championship (Campeonato de Peleas de Almohadas), se llevó al cabo el pasado día 29 de enero (2022), en Miami, Florida. En el Pillow Fight Championship o PFC (por sus siglas en inglés), participaron ocho mujeres y dieciséis hombres.

Brasileña campeona del Campeonato de Peleas de Almohadas en Estados Unidos

Istela Nunes, originaria de Brasil, se coronó como la primera campeona del Campeonato de Peleas de Almohadas en la categoría femenina, luego de vencer a la estadunidense (local), Kendahl Voelker.

Hauley Tillman, primer campeón del Pillow Fight Championship

En lacategoría masculina, el peleador Hauley Tillman, derrotó a Marcus Brimage para convertirse en el primer campeón hombre del Pillow Fight Championship (Campeonato de Peleas de Almohadas).

Los flamantes ganadores del Campeonato de Peleas de Almohadas (PFC) fueron reconocidos con el característico cinturón del deporte de contacto y además de recibieron un cheque por cinco mil dólares (unos 100 mil pesos) de premio por haber ganado sus combates.

Hauley Tillman and Istela Nunes are the first-ever PFC Champions! pic.twitter.com/qhlpZgzSnn — PFC: Pillow Fight Championship (@FightPFC) January 31, 2022

De hecho, la mayoría de los peleadores del Campeonato de Peleas de Almohadas, son atletas que anteriormente han practicado artes marciales mixtas o box.

El veterano peleador de UFC (deporte de contacto), Markus "The Joker" Pérez, fue uno de los contendientes que participó en el Campeonato de Peleas de Almohadas.

Este peleador se caracteriza por su pintura en el rostro al más puro estilo del "Príncipe Heredero del Crimen" y quien sorprendió gratamente al público que quedó impactado y muy emocionado por la ocurrencia del peleador de este "nuevo" deporte de contacto.