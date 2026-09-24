¡Sigue la alerta! Este es el peligro que representa el huracán “Polo” tras intensificarse nuevamente a categoría 5

El huracán "Polo" mantiene la atención en el Pacífico mexicano por los efectos que pueden generar a su paso. Conoce cuál es el peligro que representa sus cambios de categoría.

¿Qué peligro representa el huracán "Polo"?

La tarde del 23 de septiembre, el huracán "Polo" se intensificó a categoría 5 nuevamente y, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su amplia circulación generó condiciones de lluvia y oleaje elevado en distintos puntos del Pacífico mexicano.

La Conagua señaló que las condiciones asociadas con el ciclón podrían generar lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima, el oeste y la costa de Michoacán, el este, costa y oeste de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca.

Las fuertes precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que el huracán #Polo ocasionará lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero.



Se pronostica oleaje de 7 a 9 metros de altura o superiores en estos estados.

Más información: https://t.co/zSBXwnLMLI pic.twitter.com/LgKQ1lNL0p — Conagua (@conagua_mx) September 24, 2026

Otro de los efectos previstos fue el oleaje elevado: de 5 a 6 metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 metros en Colima y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Jalisco.

El Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, estableció una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

"Debido a su distancia, el Servicio Meteorologico Nacional (SMN), de la Comision Nacional del Agua (Conagua), en coordinacion con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de America, extiende la zona de prevencion por efectos de vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Manzanillo, Colima, hasta Playa Perula, en Jalisco".

Además, se estableció una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.