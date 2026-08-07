Así es el penal del Altiplano donde permanecerá Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

El penal del Altiplano, considerado uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad en México, será el lugar donde estará Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, tras su detención por el caso de Ayotzinapa. Ubicado en el Estado de México, este centro cuenta con estrictas medidas de seguridad para los internos.

El exmandatario estatal fue detenido este jueves 6 de agosto de 2026 por elementos de la Secretaría y Protección Ciudadana (SSPC), cerca de la caseta de la autopista México-Querétaro en el Estado de México.

Así es la prisión de máxima seguridad donde permanecerá Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, tras ser detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

El Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como penal del Altiplano, se encuentra en el Estado de México. Tras su detención, Ángel Aguirre fue trasladado a este penal donde permanecerá mientras continúa el proceso relacionado con las acusaciones del caso de Ayotzinapa.

De acuerdo con especialistas en temas de seguridad, el penal del Altiplano cuenta con medidas de seguridad como muros muy altos y gruesos, cámaras de videovigilancia en casi todas las áreas y sistemas para bloquear señales que impidan el uso de los teléfonos celulares.

En este centro penitenciario los internos permanecen aislados la mayor parte del día y tienen comunicación limitada con otros reos, custodios, abogados y familiares.

De acuerdo con CCN, un funcionario del sistema penitenciario, explicó que estos centros fueron construidos bajo un modelo basado en la segregación de los internos, con estructuras de concreto y acero diseñadas para reforzar la seguridad.

Los internos del penal cuentan con poco tiempo para actividades al aire libre en pequeños patios, así como para tomar el sol o hacer ejercicio.

Especialistas señalan que el aislamiento y las condiciones de reclusión puede tener efectos en la salud mental y emocional de los internos del Antiplano.

¿Quién ha estado en el penal del Altiplano?

Por el penal del Altiplano han pasado algunos de los personajes relacionados con delitos de alto impacto en México, entre ellos integrantes del crimen organizado y personas acusadas de casos relevantes.

Entre los internos que han estado en este centro se encuentran Joaquín "El Chapo" Guzmán, Édgar Valdez Villareal "La Barbie", Servando Gómez Martínez "La Tuta", Rafael Caro Quintero y Mario Aburto Martínez.