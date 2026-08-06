Encarcelan en el penal del Altiplano a Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero por caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

El ex mandatario estatal fue detenido a las 09:46 horas de este jueves 6 de agosto de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cerca de la caseta de la autopista México-Querétaro a la altura de la colonia Cedros, del municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

¿Por qué fue acusado ex gobernador Ángel Aguirre en el caso de Ayotzinapa?

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex gobernador fue detenido tras un nuevo análisis de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación.

Derivado de ello, se acreditó la posible participación del ex gobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, quienes eran alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del ex funcionario por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Ex gobernador de Guerrero habría ordenado destruir evidencia

La fiscal general dio a conocer datos e información sobre qué ocurrió el día de los hechos conocidos como la Noche de Iguala, pero hasta el momento, el paradero de los 43 estudiantes sigue sin ser conocido.

Según la FGR, la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, siendo detenido por policías municipales y estatales.

Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa y en enero de 2026, una persona que fue amenazada confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre.

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido señaló que el ex funcionario ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia de Iguala.

Godoy Ramos señaló que la FGR tiene "elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel".

