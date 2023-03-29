Avalan en comisiones penas más severas de cárcel a montadeudas

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó reformas para combatir y sancionar con mayor rigor a los llamados montadeudas y evitar que miles de ciudadanos sigan siendo objeto de extorsiones por solicitar préstamos de fácil acceso a través de plataformas digitales que después se vuelven impagables.

Con 32 votos, tres abstenciones se aprobó el dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito. De entrada, se eleva hasta 9 años la pena de prisión para los montadeudas que utilicen aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago y plataformas que ofrezcan servicios digitales, redes sociales o servicios por internet.

Protección a usuarios para que no soliciten datos privados y personales

El presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar Bravo, destacó que la modificación también protege a los usuarios ya que las instituciones de crédito no podrán solicitar información privada de los usuarios.

“El dictamen en análisis tiene por objeto incorporar en la Ley de Instituciones de Crédito la prohibición para las instituciones de crédito de solicitar acceso a la información privada, como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales como teléfonos celulares, tabletas, computadoras de los clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera”.

La restricción no será vigente cuando se aplique Ley Federal para Prevenir e identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El dictamen se turnó a la mesa directiva para su discusión y votación en próxima sesión del pleno de la Cámara de Diputados.