Pentágono dice que el Ejército ruso se retira de Chernobyl

El Ejército ruso comenzó a retirarse de las instalaciones de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, informó el portavoz del Pentágono, John Kirby, sin embargo indicó que no es señal de una retirada definitiva.

“Creemos que esto es un reposicionamiento, no una retirada real, y que todos debemos estar preparados para estar atentos a una gran ofensiva contra otras áreas de Ucrania".

Kirby añadió que el Ejército ruso comenzó a reposicionar al menos al 20 por ciento de sus tropas desplegadas alrededor de Ucrania, pero advirtió que Rusia podría reacondicionarlas y restablecerlas para un nuevo despliegue. Dijo que incluso algunas de las tropas rusas se trasladaron a Bielorrusia.

.@PentagonPresSec: We ought not be fooled by the Kremlin's claim that it will suddenly just reduce military attacks near Kyiv. pic.twitter.com/jLr6Y0P6tu — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 30, 2022

“Si los rusos se toman en serio la desescalada, porque ese es su reclamo aquí, entonces deberían enviarlos a casa. Pero no están haciendo eso”, mencionó en una rueda de prensa John Kirby.

Asimismo indicó que Estados Unidos no tiene claras cuáles son las acciones que tomará Rusia en Ucrania o cuáles son sus objetivos finales en una “guerra que no le salió como esperaba”.

Cabe recordar que Chernobyl fue de los primeros sitios que el Ejército Ruso tomó tras ingresar a Ucrania para realizar una operación militar especial.

Soldados rusos tomaron Chernobyl sin protección

La tarde de ayer, soldados del Ejército ruso condujeron sus vehículos blindados sin protección contra la radiación en una zona altamente tóxica cercana a Chernobyl, conocida como “Bosque Rojo” y levantaron nubes de polvo radioactivo, indicaron dos trabajadores de la zona

Ambos hombres dijeron que habían visto tanques rusos y otros vehículos blindados moviéndose a través del "Bosque Rojo", que es la parte más contaminada con radiactividad de la zona alrededor de Chernobyl , a unos 100 km (65 millas) al norte de Kiev.

En tanto, el Ejército ruso dijo después de capturar la planta que la radiación estaba dentro de los niveles normales y sus acciones impidieron posibles "provocaciones nucleares" por parte de los nacionalistas ucranianos. Rusia ha negado previamente que sus fuerzas hayan puesto en riesgo las instalaciones nucleares dentro de Ucrania.

