Ucrania: se restablece energía en la central de Chernóbil

El Ministerio de Energía Atómica de Ucrania dijo el domingo que se había restablecido la energía eléctrica en la planta de energía nuclear de Chernóbil. Esto significaba que los sistemas de enfriamiento operarían normalmente y no tendrían que utilizar energía de respaldo.

El ministerio hizo el anuncio en una publicación en internet.

"Hoy, gracias a los increíbles esfuerzos de los especialistas [en energía de Ucrania], nuestros ingenieros y electricistas de energía nuclear lograron devolver el suministro de energía a la planta de energía nuclear de Chernobyl, que fue incautada por los ocupantes rusos", dijo el ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, en un comunicado.

"Nuestros ingenieros energéticos ucranianos, arriesgando su propia salud y vidas, pudieron evitar el riesgo de una posible catástrofe nuclear que amenazaba a toda Europa", agregó.

#Ukraine’s Energoatom tells IAEA Ukranian teams have succeeded in repairing a power line needed to resume off-site power to #Chornobyl Nuclear Power Plant; 1 of 2 damaged lines now fixed, plant to be reconnected to the grid tomorrow, nuclear regulator said https://t.co/oi9DndZqDO pic.twitter.com/CMX58SVBXL — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 13, 2022

Plantas ucranianas en manos rusas

Las fuerzas rusas también bombardearon y capturaron la planta de Zaporiyia, la planta de energía atómica más grande de Europa, el 4 de marzo, provocando un incendio que levantó la alarma en Europa sobre una posible catástrofe nuclear.

Ucrania había advertido previamente sobre un mayor riesgo de fuga de radiación si no se reparaba una línea eléctrica de alto voltaje a la planta, la cual había sido dañada en los combates.

La energía en la planta se cortó el pasado miércoles, pero el organismo de control atómico de la ONU, Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que "no hubo un impacto crítico en la seguridad".

Una explosión en la planta de energía nuclear de Chernóbil mató a cientos y esparció una nube radiactiva hacia el oeste por toda Europa, en 1986.

Por su parte, ingenieros rusos llegaron a la central nuclear de Zaporiyia a principios de esta semana para verificar los niveles de radiación.