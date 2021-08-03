Cierran el Pentágono unas horas por un tiroteo en sus inmediaciones

El Pentágono de Estados Unidos estuvo cerrado durante unas horas y no se permitió la salida del personal debido a un tiroteo ocurrido en las inmediaciones del edificio, en la zona de una estación del metro, lo que habría dejado algunos heridos.

La Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono confirmó esta mañana que la sede del Departamento de Defensa del país estaba “bloqueada”, luego de un tiroteo en una plataforma de autobús, ubicada cerca de una estación del metro que utilizan miles de personas para llegar a este inmueble.

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“El Pentágono actualmente está bloqueado debido a un incidente en el Centro de Tránsito. Le pedimos al público que evite el área”, escribió la agencia en su cuenta oficial de Twitter.

Horas más tarde confirmó que el edificio se encontraba abierto; no obstante, el corredor dos y la entrada del metro continúan cerradas, mientras que el corredor tres funciona para el “tráfico de peatones”.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Bomberos encontraron “varios pacientes” en la escena del incidente

Después del tiroteo, la agencia aseguró que la escena del crimen permanecía activa y pidió a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de la entrada del metro y la plataforma de autobuses.

Breaking: Multiple injuries reported after shooting occurred on a bus platform near the Pentagon’s metro station in Arlington, Virginia. The Pentagon is on lockdown. pic.twitter.com/CErCULShAE — Bobo - Lifestyle + News ☀ (@WacekeBobo) August 3, 2021

Por su parte, el Departamento de Bomberos del condado de Arlington, dio a conocer que sus unidades respondieron al incidente de violencia denunciado en las inmediaciones del Pentágono.

Al llegar al sitio del tiroteo, las unidades se encontraron con varios pacientes, de quienes se proporcionarán detalles más adelante, señaló el Departamento de Bomberos.

#Update - Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided. — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021

En redes sociales también se dio a conocer que durante su recorrido, los trenes del metro pasaron por alto el Pentágono debido a la presencia de policías en la zona, por esta situación, se dio apoyo con autobuses de enlace.

Green Line Delay: Train service suspended btwn Navy Yard & Mt Vernon Square due to a police investigation at Pentagon. Shuttle buses requested. — Metrorail Info (@Metrorailinfo) August 3, 2021

Hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de heridos y si el tiroteo dejó víctimas mortales.

En 2011, el Pentágono fue parte de los inmuebles afectados en el ataque terrorista del 11 de septiembre, un avión que había sido secuestrado impactó contra el edificio, lo que dejó 184 muertos.

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