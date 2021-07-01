El “peor equipo del mundo” ofrece contrato a Lionel Messi

Lionel Messi ya es jugador libre, luego de que su contrato con el Barcelona venció este miércoles, por lo que ahora puede ser buscado por cualquier club, incluido el autonombrado "peor equipo del mundo": el Íbis Sport Club.

Este club, originario de Brasil, se autodenomina a sí mismo como el "peor equipo del mundo" por una razón: tuvieron una racha de tres años y 11 meses sin ganar un solo partido profesional, hecho nada envidiable que fue reconocido en el libro de Récords Guiness.

El Íbis Sport no dudó en aprovechar el vencimiento del contrato de Lionel Messi con el Barcelona, por lo que le hicieron una oferta formal al argentino.

Al ser un equipo probablemente desconocido por muchos, no dudaron en ser sinceros desde el principio y presentarse orgullosos de su identidad: "decidimos presentarle una propuesta para que juegue en el peor equipo del mundo"".

El club brasileño se dijo contento de que Lionel Messi sea un jugador libre, pues de esta forma pueden iniciar las negociaciones y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Las cláusulas del peor equipo del Mundo para Messi

Como en cualquier contrato profesional, el Íbis, originario de la ciudad de Recife, le presentó al astro argentino sus condiciones para unirse al club, que son las siguientes:



Contrato vigente por 15 años, empezando desde el 1 de julio de 2021.

Salario basado en productividad.

No puede anotar muchos goles (sería motivo de rescisión contractual).

No puede ser campeón (sería motivo de rescisión contractual).

No puede usar el número '10' (es de otro jugador).

Jurar tres veces que Pelé es mucho mejor que Maradona.

Aunque parecieran broma, estas cláusulas son reales, pues los aficionados y directivos del Íbis Sport Club no están acostumbrados a los triunfos y trabajan arduamente en perder para mantener el nada envidiable apodo del "peor equipo del mundo".

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¿Por qué Lionel Messi no tiene equipo?

Este miércoles 30 de junio venció el contrato de Lionel Messi con el Barcelona, aunque el presidente del equipo, Joan Laporta, afirmó en más de una ocasión que las negociaciones entre ambas partes iban por buen camino.

Con esta situación, el argentino es jugador libre por primera vez en 20 años, pues su primer contrato con el club blaugrana lo firmó en 2001.

Hasta el momento se desconoce el destino de Lionel Messi, pero medios especializados señalan al Manchester City y al Paris Saint-Germain como los principales candidatos en hacerse de los servicios del astro argentino; de igual forma, se desconoce si el Barcelona aún tiene posibilidades de retener a su capitán.

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