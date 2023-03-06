8M: Estos son los 10 peores países para ser mujer

En diversos países del mundo no se viven de la misma forma los derechos de la mujer. Si bien en algunas naciones europeas hay grandes avances, en otras naciones de menor desarrollo esto no sucede. Por ello, algunas encuestadoras han elaborado un índice con los mejores y peores países para ser mujer, en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El sitio Us News regularmente pregunta a más de 17 mil personas para hacer su listado de los Mejores Países. Existe una categoría especial sobre los Mejores Países para las Mujeres, en la cual más de 9 mil encuestadas sobre cinco características especiales de estas naciones:



Importancia de los derechos humanos

Equidad de género

Equidad de ingresos

Progresividad

Seguridad.

En ese sentido, la encuesta más reciente elaborada el año pasado lista a 85 naciones, de las cuales Uzbekistán es la peor considerada para las mujeres. Diversas instituciones de occidente catalogan a dicha nación como altamente autoritaria, según el ranking.

Le siguen otros países como Bangladesh, Sri Lanka, Líbano, Myanmar, Irán, Algeria, India, Camerún y Kenia.

Los mejores países para ser mujer en 2023

Por el contrario, las naciones europeas destacan por tener las mejores condiciones para el desarrollo femenino. Los cinco primeros países mejor calificados por las mujeres son Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suiza.

Le sigue un representante del continente americano: Canadá, mientras que el listado continúa con Nueva Zelanda, Países Bajos, Australia y Alemania.

Países más peligrosos para la mujer en Latinoamérica

Mientras que las encuestadas colocan a diversas naciones latinoamericanas como peligrosas para el género femenino. La más peligrosa es Guatemala, que está ubicada en el lugar 69.

Le siguen Paraguay en la posición 65, Colombia en la 62, Perú en la 61 y Ecuador en la 58.

¿Qué lugar ocupa México en violencia contra la mujer en 2023?

En esta encuesta elaborada por Us News, México está posicionado en el lugar 45 de la lista de mejores países para las mujeres de 2022, un avance después de que en 2021 estuvo tres casillas abajo, en la posición 48 de 78 naciones.

