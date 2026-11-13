Extraviar o sufrir el robo de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) puede frenar gestiones bancarias, escolares o legales ante la falta de una identificación oficial con fotografía. Para quienes atraviesan esta situación en la capital del país y requieren acreditar su persona de forma inmediata, las alcaldías de la Ciudad de México expiden la Constancia de Identidad, un documento oficial diseñado para respaldar a los ciudadanos que no cuentan con otro medio de identificación vigente.

¿Cuál es la constancia de identidad y qué información contiene?

De acuerdo con los lineamientos difundidos por autoridades capitalinas como la Alcaldía Álvaro Obregón, la Constancia de Identidad es un documento oficial de carácter excepcional emitido en hoja membretada de la autoridad local para quienes carecen de otra identificación oficial con fotografía. En su formato se integra la fotografía del ciudadano, sus datos generales de identificación (nombre completo y domicilio), la firma de dos testigos que avalan conocerlo bajo protesta de decir verdad, así como el sello y validación de la autoridad expedidora.

🪪 ¿Necesitas acreditar tu identidad y no cuentas con una identificación oficial con fotografía?



La Constancia de Identidad puede ayudarte en distintos trámites. Desliza las imágenes y conoce toda la información.#ConstruyendoComunidadÁO pic.twitter.com/NYzBcHSJCf — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) November 9, 2026

¿Para qué sirve la constancia de identidad?

Este documento funciona como un respaldo formal para acreditar la identidad de una persona ante distintas instancias públicas y privadas cuando no se dispone de credencial para votar, pasaporte o cédula profesional vigente. Además, dentro de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), las constancias de identidad expedidas por autoridades municipales o alcaldías forman parte de los medios de identificación con fotografía reconocidos para realizar el trámite de reposición o inscripción al Padrón Electoral cuando el ciudadano perdió su credencial y no cuenta con otro documento con foto.

¿Quiénes pueden tramitarla y en qué alcaldías?

Pueden solicitarla personas mayores de edad (y menores en casos específicos previstos por la autoridad local) que residan en la demarcación correspondiente y no cuenten con otra identificación oficial vigente. El trámite se gestiona directamente en las oficinas de atención ciudadana, áreas jurídicas o ventanillas únicas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México —como ocurre en la Alcaldía Álvaro Obregón—, ya que cada demarcación cuenta con la facultad administrativa para certificar la identidad y residencia de sus habitantes.

¿Qué requisitos suelen pedir para la constancia de identidad?

Con base en los requisitos obligatorios establecidos por las diferentes alcaldías, los solicitantes deben cumplir con la siguiente documentación y validación presencial:

Presencia física del interesado: Es indispensable acudir personalmente para realizar la validación y el cotejo presencial de identidad.

Es indispensable acudir personalmente para realizar la validación y el cotejo presencial de identidad. Acta de nacimiento actualizada: Presentar original y copia. En el caso de personas adultas, se solicita adicionalmente original y copia del acta de nacimiento de alguno de sus hijos para realizar una validación cruzada de datos.

Presentar original y copia. En el caso de personas adultas, se solicita adicionalmente original y copia del acta de nacimiento de alguno de sus hijos para realizar una validación cruzada de datos. Comprobante de domicilio: Copia de un recibo reciente de teléfono, luz, predial o agua a nombre del interesado.

Copia de un recibo reciente de teléfono, luz, predial o agua a nombre del interesado. Fotografías: Dos fotografías recientes tamaño infantil, ya sea en blanco y negro o a color.

Dos fotografías recientes tamaño infantil, ya sea en blanco y negro o a color. Filtro de validación social (testigos): Comparecencia física obligatoria de dos testigos el día de la solicitud. Deben residir dentro de la misma alcaldía, manifestar bajo protesta de decir verdad que conocen al solicitante y presentar copia de su INE vigente.

¿Cuánto cuesta la constancia de identidad en CDMX?

En la Ciudad de México, el costo por la expedición de certificaciones y constancias administrativas se rige por lo establecido anualmente en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Dependiendo de la alcaldía y de la modalidad del trámite (si se gestiona como constancia de identidad o bajo el concepto de certificación de documentos/residencia), el pago de derechos suele ubicarse en una cuota baja regulada por la Secretaría de Administración y Finanzas, aunque algunas demarcaciones ofrecen exenciones o tarifas sociales en campañas comunitarias.

¿Cuánto tarda en expedirse la constancia de identidad?

El tiempo de entrega varía según la carga administrativa y los procesos de cotejo de cada alcaldía. Una vez que el interesado acude con su documentación completa y cumple con la comparecencia física de sus dos testigos, el documento suele expedirse el mismo día o en un plazo de entre 24 y 72 horas hábiles tras la validación de los datos en el área jurídica o de gobierno de la demarcación.

¿La constancia de identidad sirve para trámites en el extranjero?

La respuesta es no. La Constancia de Identidad expedida por las alcaldías de la capital tiene validez únicamente dentro del territorio nacional para gestiones administrativas locales o trámites de identificación ante instituciones en México. Para viajar o realizar trámites legales fuera del país, los documentos oficiales válidos son el pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o, para gestiones específicas ante consulados, la Matrícula Consular y la Credencial para Votar emitida en el extranjero por el INE.