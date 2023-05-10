Periodista francés es asesinado en Ucrania por ataque con cohetes

Un periodista de la Agence France Presse (AFP) murió en Ucrania tras un ataque con cohetes. El hombre es identificado como Arman Soldin de 32 años y fueron sus colegas quienes presenciaron el accidente.

El ataque ocurrió cerca de Bakhmut, el epicentro de los combates en el este de Ucrania durante varios meses. Arman Soldin estaba con cuatro colegas, todos ilesos, que a su vez iban acompañados de soldados ucranianos durante el ataque.

“Todos nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos”. Agence France Presse

El director de información de la AFP, comentó que la tragedia ha unido a todos en la agencia y que la muerte de Arman es un nuevo recuerdo trágico de los riesgos que están afrontados, cada día, los periodistas que cubren la guerra de Ucrania.

El presidente Emmanuel Macron se pronunció ante la muerte del periodista. Dijo que comparte el el dolor de sus seres queridos y de todos sus compañeros.

Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023

¿Quién era el periodista Arman Soldín?

Arman Soldin nació en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, pero se nacionalizó francés hace años. Durante una larga década trabajó como reportero gráfico, audiovisual, en varios destinos. La AFP lo contrató en Roma, como intermitente, hace ocho años, para pasar a Londres poco más tarde, como redactor fijo.

De acuerdo con Christine Buhagiar, una colega de Arman Soldin y directora de los servicios europeos de la AFP, Arman Soldín era un entusiasta, enérgico, siempre dispuesto a todo; un gran reportero todoterreno, siempre dispuesto a correr hasta el frente más peligroso.

“Fue un modelo de devoción total hacia el oficio de periodista. Nos deja abrumados”. Christine Buhagiar

De acuerdo con varias organizaciones profesionales, Arman Soldin es el undécimo periodista muerto en Ucrania, desde el inicio del conflicto armado con Rusia en febrero del 2022.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Periodistas que han muerto en Ucrania por la guerra con Rusia

El primer periodista extranjero muerto en Ucrania fue el estadounidense Brent Renaud, de 50 años, quien murió a tiros en la ciudad de Irpin. Renaud se encontraban en Ucrania produciendo un documental sobre la crisis global de refugiados para la revista Time.

A inicios del conflicto, en marzo del 2022 el camarógrafo irlandés Pierre Zakrzewski, de 55 años, y la ucraniana Oleksandra Kuvshinova de 24, murieron cuando su carro quedó bajo fuego de disparos en Horenka, al oeste de Kiev, mientras cubrían la guerra para la cadena estadounidense Fox News.

Otra víctima del conflicto fue Yevhenii Skaum, camarógrafo del canal de televisión local LIVE, quien murió cuando la torre de transmisión de televisión de Kiev fue bombardeada. Mientras que su compatriota Viktor Dudar murió en combates cerca de la ciudad portuaria sureña de Mykolaiv.

Maks Levin era un fotoperiodista de 41 años que cubrió el conflicto desde el inicio. Era periodista independiente y colaborador asiduo del prestigioso diario digital ucraniano LB.ua y de la agencia de prensa Reuters, hacía un seguimiento tanto de los combatientes como de los civiles que padecen la guerra. Su cuerpo fue encontrado en Houta-Mejyhirska.

La SIP concede su máximo premio a periodistas asesinados en México|Archivo adn40

Oksana Baulina fue un caso llamativo porque era una de las pocas periodistas rusas en Ucrania que permanecieron en el país tras la invasión del 24 de febrero. El 23 de marzo de 2022 falleció a causa del impacto de un "dron kamikaze", de acuerdo a su medio.

Mantas Kvedaravicius era un documentalista de 44 años que tras el inicio del conflicto volvió a Mariúpol ocho años después de realizar su primer documental Mariupolis. El lituano fue encontrado yaciendo boca abajo en las calles de la ciudad portuaria. Su cuerpo tenía una herida de bala en la cabeza y otra en el pecho.

En mayo del 2022 Frédéric Leclerc-Imhoff estaba a bordo de un camión de ayuda humanitaria en Lyssytchansk; debía cubrir una operación de evacuación de civiles en la región cuando el convoy en el que viajaba fue bombardeado.

