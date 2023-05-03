Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con un ataque de drones

Rusia dio a conocer que presuntamente Ucrania intentó atacar el Kremlin y matar a Vladimir Putin con un ataque de drones, el cual estuvo dirigido a la residencia del presidente ruso.

“El régimen de Kiev intentó atacar con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa en el Kremlin”, precisaron las autoridades en un comunicado.

Ante la presencia de los drones, los servicios militares de Rusia utilizaron sistemas de guerra por radar y los dos vehículos aéreos no tripulados quedaron fuera de servicio.

“Como consecuencia de su caída y la dispersión de fragmentos en el territorio del Kremlin, no hubo víctimas ni daños materiales”, añadieron las autoridades rusas.

#ÚLTIMAHORA | #Moscú acusa a #Kiev de intentar matar a #Putin con un ataque con drones, dirigido al @KremlinRussia_E.



Circula presunto #video de los hechos a través de redes sociales. pic.twitter.com/28qjrUBUxB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

El Kremlin consideró estas acciones como “un acto terrorista planificado” y un atentado contra la vida del presidente Putin, quien no resultó herido y a pesar de lo acontecido, continuará con su trabajo como de costumbre.

Además, Rusia afirmó que se reservará el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno.

Ucrania niega que haya intentado matar al presidente Putin

Después de los señalamientos hechos por Rusia, el consejero presidencial de Ucrania, Mijailo Podoliak declaró que su país no tuvo nada que ver con el ataque de los drones al Kremlin.

“Rusia claramente está preparando un ataque terrorista a gran escala, es por eso que primero detiene a un gran grupo supuestamente subversivo en Crimea, y luego demuestra drones sobre el Kremlin”, dijo el consejero en su cuenta de Twitter.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates "drones over the Kremlin". First of all, Ukraine wages an… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023

Según el funcionario, Ucrania está librando una guerra “exclusivamente defensiva”, por lo que no ataca objetivos en el territorio ruso pues no resuelve ningún problema militar.

“La aparición de vehículos aéreos no tripulados no identificados en las instalaciones de energía o en el territorio del Kremlin sólo puede indicar las actividades de guerrilla de las fuerzas de resistencia locales”, abundó.

Finalmente, comentó que los drones se pueden comprar en cualquier tienda militar y a pesar del control total sobre el aire que dice tener el gobierno ruso, “algo está sucediendo pero sin los drones de Ucrania”.

Rusia pide reconocer a Ucrania como organización terrorista

El presidente de la Duma o Cámara Baja de Rusia, Viacheslav Volodin, dijo que Ucrania debe ser reconocida como una organización terrorista.

Volodin agregó que el régimen nazi de Kiev no es menos peligroso que Al-Qaeda o ISIS (Al-Qaeda o ISIS (terroristas del Estado Islámico).).