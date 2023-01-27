Periodistas asesinados en México: ¿Por que falla el Mecanismo de Protección?

El Comité para la Protección de los Periodistas reveló que desde 2017, México tiene en su registro de defunciones a nueve comunicadores que estaban inscritos en El Mecanismo, abreviación que recibe el programa de protección y defensa de derechos humanos para periodistas.

Esta cifra es alarmante, ya que no solo es la abrumante cifra de muertes totales en contra de los reporteros, sino que incluso han caído con la protección ofrecida por el Gobierno de México.

Fue en 2012 cuando surgió el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, apenas dos años después de que se creara la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); sin embargo, los resultados siguen siendo devastadores.

En 2022, México no solo tuvo más periodistas asesinados que Ucrania, país en guerra armada con Rusia, sino que se colocó como la nación con más comunicadores asesinados, con un total de 13, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).

México es el país más mortífero para periodistas, según la Unesco|Pexels

¿Cómo funciona el Mecanismo de Protección para periodistas?

No solo periodistas, sino también activistas pueden solicitar protección al Mecanismo, dependencia que evalúa su caso junto con un grupo de defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro, así como funcionarios de agencias gubernamentales que conforman una junta de gobierno.

Según el análisis, no todos los que solicitan protección la reciben. En este momento se tiene el registro de al menos 1,600 personas inscritas en el Mecanismo, entre ellas 500 periodistas; sin embargo, el proceso resulta contraproducente para los corresponsales.

#MordazaDeSangre | México es un país riesgoso para los periodistas; durante 2022, al menos 12 periodistas fueron asesinados por ejercer la libertad de expresión.



Las autoridades hacen poco o nada para garantizar la seguridad de los comunicadores.



El reporte en @HechosSabado. pic.twitter.com/AICYh0occg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2023

Por ejemplo, uno de los solicitantes era Gustavo Sánchez, un periodista que fue asesinado a quemarropa en junio del 2021 por dos sicarios en motocicleta. Sánchez, quien había escrito artículos críticos sobre políticos y grupos criminales, se inscribió en el Mecanismo por tercera vez tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2020, pero la protección nunca llegó.

Esto llevo a la Comisión de Derechos Humanos de México a elaborar una investigación de 100 páginas sobre las fallas de las autoridades. Las pruebas "revelaron omisiones, retrasos, negligencia e incumplimiento de deberes por parte de al menos 15 servidores públicos", según el informe.

Enrique Irazoque, jefe del departamento de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo en su momento que el Mecanismo aceptaba las conclusiones, pero destacó el papel que desempeñaron las autoridades locales en la falta de protección.

El Mecanismo de Protección no tiene los recursos suficientes para periodistas en México

Por si fuera poco, quince personas del Gobierno y de la sociedad civil revelaron a la agencia Reuters que el Mecanismo carece de recursos suficientes para el tamaño del problema. Irazoque estuvo de acuerdo, aunque señaló que su equipo de 40 personas aumentó el año pasado a 70. Su presupuesto para 2023 aumentó a unos 28.8 millones de dólares, frente a los 20 millones de 2022.

De esta forma se exhiben los principales problemas que tiene el Mecanismo de Protección y que a pesar de su intención, deja desprotegido su principal función, la de erradicar la cifras de periodistas asesinados en México, un problema que ha dejado a la República Mexicana como el país con más riesgo letal de ejercer la profesión.

*Con información de Reuters