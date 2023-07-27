Consejera del INE solicita una investigación sobre periodistas supuestamente encerrados

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, solicitó a la encargada de despacho de la secretaría Ejecutiva del órgano que se realice una investigación ante las acusaciones de algunos periodistas sobre supuestamente dejarlos encerrados en el recinto el pasado 25 de julio en el marco de una reunión con los gobernadores.

A través de su cuenta de Twitter, la consejera señaló que se encontraba dándole seguimiento al caso, por lo que pidió que se entregue el informe de la investigación a las y los consejeros electorales. "La libertad de prensa es fundamental en una democracia", señaló.

En seguimiento a las denuncias públicas realizadas por diversos medios de comunicación, he solicitado a la encargada de despacho de la #SecretaríaEjecutiva del @INEMexico que se realice una investigación y se entregue un informe a las y los Consejeros Electorales.

La… https://t.co/b1sColxNao pic.twitter.com/tSGgcIoKSm — Dania Ravel (@DaniaRavel) July 27, 2023

Periodistas acusan que fueron encerrados en reunión del INE

Fue el pasado 25 de julio cuando, en el marco de la reunión de los consejeros del INE con la Coordinación entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), algunos periodistas acusaron que fueron encerrados en la Sala de Prensa del organismo; sin embargo, el propio INE desmintió esto.

La razón por la que supuestamente fueron encerrados habría sido para evitar que registraran las llegadas de los gobernadores; sin embargo, el órgano electoral detalló que no fue así.

La consejera Dania Ravel dio su posicionamiento minutos después de finalizar la reunión con los gobernadores, dejó en claro que en ningún momento tuvo conocimiento ni autorizó alguna acción que obstaculizara el ejercicio del periodismo. En ese sentido, refirió que iba a solicitar que se investigara lo ocurrido y se tomen las acciones correspondientes.

INE desmiente acusaciones y afirma que siempre estuvo abierta la Sala de Prensa

Momentos más tarde, el INE dio su postura respecto a las acusaciones de algunos reporteros y afirmó que la Sala de Prensa estuvo abierta en todo momento, además de que siempre ha estado y estará abierto para la prensa de todo el país.

🚨 #ACLARACIÓN La Sala de Prensa del @INEMexico siempre estuvo abierta para la libre entrada y salida de las y los periodistas, que nunca estuvieron “encerrados”. El lugar cuenta con dos accesos, y uno de ellos estuvo abierto sin ningún tipo de restricciones.#Certeza2023 pic.twitter.com/Pswg1WqKyV — @INEMexico (@INEMexico) July 25, 2023

En ese sentido, el INE señaló que el lugar cuenta con dos accesos y uno de ellos siempre estuvo abierto sin ningún tipo de restricciones. Cabe destacar que la reunión entre gobernadores y consejeros fue privada.