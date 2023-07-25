¡Calentando motores! Consejeros del INE se reúnen con gobernadores rumbo a las elecciones 2024

Este martes 25 de julio se celebró el encuentro de Coordinación entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), las gobernadoras y gobernadores y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a la consolidación de las elecciones 2024.

Como parte de "un encuentro histórico", los mandatarios de cada entidad federativa llegaron a la sede del INE para reunirse con los consejeros.

El propósito del encuentro era analizar y reflexionar sobre los procesos electorales del periodo 2023-2024 con las siguientes acciones específicas:



Recursos presupuestales para la organización de los procesos electorales.

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Seguridad Pública.

Convenios para localización e identificación de personas.

Programas sociales gubernamentales durante los procesos electorales concurrentes.

En la ruta para la consolidación del Sistema Nacional Electoral, la Presidencia y las Consejerías Electorales se reúnen con Gobernadoras y Gobernadores de las entidades federativas del país en instalaciones del @INEMexico. #Elecciones2024MX pic.twitter.com/0WTytuJuDl — @INEMexico (@INEMexico) July 25, 2023

Lista de los gobernadores que se reunieron con los consejeros del INE

Entre los gobernadores asistentes se encontraron los gobernadores y gobernadoras:



Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.

Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur.

Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche.

Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas.

Rubén Mocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Esteban Alejandro Villegas, gobernador de Durango.

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.

Miguel Ángel Navarro, mandatario de Nayarit.

Samuel García Sepúlveda, mandatario de Nuevo León.

Sergio Salomón, mandatario de Puebla.

Lorena Cuéllar de Tlaxcala.

David Monreal de Zacatecas.

Cuitláhuac García de Veracruz.

Cada uno pasó a firmar para registrar su visita al INE; sin embargo, se recibieron únicamente a 21 gobernadores y gobernadoras o a sus representantes, casi todos militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La Presidencia, Consejerías Electorales e integrantes de la Junta General Ejecutiva en el encuentro con las Gobernadoras y Gobernadores integrantes de la @CONAGO_oficial en la sede del @INEMexico. #Elecciones2024MX. pic.twitter.com/K2Idn2VNCt — @INEMexico (@INEMexico) July 25, 2023

¿Cuántas gubernaturas se renuevan en el 2024?

Los estados que elegirán a su nuevo gobernador serán:



Chiapas, tras la salida de Rutilio Escandón de Morena.

Guanajuato

Jalisco de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Morelos, donde está Cuauhtémoc Blanco de Encuentro Social.

Puebla, gobernado por Salomón Céspedes de Morena, tras la muerte de Miguel Barbosa.

Tabasco de Carlos Manuel Merino de Morena.

Veracruz, donde está Cuitláhuac García de Morena.

Yucatán, gobernada por Mauricio Vila del PAN.

Ciudad de México al mando de Martí Batres de Morena.

Reporteros acusan que fueron encerrados en la Sala de Prensa del organismo

En algunos medios, reporteros denunciaron que para evitar que grabaran las llegadas de los gobernadores a la sede del órgano electoral, fueron encerrados en la Sala de Prensa.

Posteriormente, la consejera Dania Ravel dio su postura a través de un tuit, donde dejó en claro que en ningún momento tuvo conocimiento ni autorizó alguna acción que obstaculizara el ejercicio del periodismo.

Ante las denuncias de diversos medios de comunicación respecto de situaciones que entorpecieron la cobertura de la reunión que se llevó a cabo en el @INEMexico con la @CONAGO_oficial, quiero aclarar que en ningún momento tuve conocimiento ni autoricé ninguna acción que… https://t.co/X0GBSkg4Gn — Dania Ravel (@DaniaRavel) July 25, 2023

INE afirma que siempre estuvo abierta la sala de prensa

Momentos más tarde, el INE dio su postura respecto a lo dicho por los reporteros y afirmó que siempre ha estado y estará abierto para la prensa de todo el país. Asimismo, destacó que la reunión del instituto con la Conago y los consejeros fue de carácter privado.

El @INEMexico siempre ha estado y estará abierto para la prensa de todo el país, que recibirá la atención que merece, como ha ocurrido en distintas ocasiones para el óptimo desarrollo de sus funciones.



Hoy, la reunión del Instituto con la @CONAGO_oficial y gobernadoras y… pic.twitter.com/GPSGgWaaFm — @INEMexico (@INEMexico) July 25, 2023

En ese sentido, aclaró que la sala de la prensa del INE siempre estuvo abierta para la entrada y salida de las y los periodistas, por lo que nunca estuvieron encerrados.