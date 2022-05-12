Periodistas de Medio Oriente condenan asesinato de reportera de Al Jazeera

Periodistas y activistas en Túnez, Jordania, Irak y Líbano realizaron protestas y sentadas el miércoles 11 de mayo para condenar la muerte de la reportera de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh.

La periodista fue asesinada a tiros durante una redada israelí en Cisjordania horas antes por la mañana.

Protestas por el asesianto de la reportera Shireen Abu Akleh

En Túnez, decenas de manifestantes levantaron imágenes de Abu Akleh. El periodista tunecino Cherif Zitouni dijo que "hoy es una noticia triste para los medios árabes e internacionales".

En Amán, Jordania, decenas de periodistas y activistas políticos se reunieron frente a las oficinas de Al Jazeera para pedir la protección de la libertad de prensa.

Shireen Abu Akleh, una palestina-estadounidense, vestía un chaleco de prensa que claramente la señalaba como periodista mientras informaba en la ciudad de Jenin, dijo Al Jazeera, cuya sede se encuentra en Catar.

Los periodistas iraquíes realizaron una sentada silenciosa frente a las oficinas de Al Jazeera en Bagdad y exigieron que el asesinato de Abu Akleh fuera tratado como un crimen de guerra.

En Líbano, el periodista de Al Jazeera Abdel Kader Daamish, quien había trabajado junto a Abu Akleh, dijo que sentía una "gran pérdida" y dijo que todavía podía escuchar su voz resonando en sus oídos.

Abu Akleh estaba cubriendo la última operación de arresto lanzada por el ejército israelí en medio de mortíferos ataques árabes en Israel. Otro periodista palestino en el lugar, Ali Samoodi, también resultó herido.

"I was able to convey the people's message and voice."



Not long before her killing by Israeli occupation forces, Al Jazeera correspondent Shireen Abu Akleh spoke about her career and what it meant to her to report on the occupation. pic.twitter.com/mUTmXJA9cA — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 11, 2022

Señalan a Israel por el asesinato de Abu Akleh

La cadena Al Jazeera emitió un comunicado acusando a Israel de haber "asesinado a sangre fría” a la periodista palestina Shireen Abu Akleh.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, también describió así la muerte de la periodista de Al Jazeera, y dijo que decenas de palestinos armados se habían enfrentado a las tropas israelís que arrestaron a un militante de Hamas en Jenin.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo que Abbas estaba haciendo acusaciones infundadas antes de que Israel realizara una "investigación exhaustiva" de los hechos relacionados a la muerte de Abu Akleh.

Bennett dijo que parecía probable que los palestinos, "disparando indiscriminadamente", fueran los responsables de la muerte de Abu Akleh. Pero el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, fue luego más circunspecto.

"Nuestros hallazgos iniciales de la investigación hasta el momento no pueden indicar qué disparos se dirigieron a Shireen, y no puedo excluir ninguna opción bajo el caos operativo sobre el terreno", dijo Gantz a los periodistas.

Samoodi, baleado junto con Shireen Abu Akleh, dijo que las fuerzas israelíes "abrieron fuego repentinamente" contra la periodista de Al Jazeera y él mismo durante la operación de Jenin. Cuestionó una versión militar israelí de que hombres armados estaban cerca cuando dispararon contra los dos periodistas.