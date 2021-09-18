Permanece alerta volcánica en La Palma, en las Islas Canarias

Los científicos de la isla española La Palma continúan recopilando datos luego de que más de 4,200 terremotos sacudieran esta isla, para de las Canarias, durante la semana pasada. Aunque estos movimientos telúrico han bajado en intensidad los últimos días, permanece una alerta volcánica en el lugar.

Científicos de Canarias comenzaron a registrar estos temblores en el parque nacional Cumbre Vieja, en el sur de la isla, lo que llevó a las autoridadesa declarar una alerta amarilla por erupción el martes 14 de septiembre, la segunda de un sistema de alerta de cuatro niveles.

Además, un terremoto de magnitud 3,2 grados sacudió el sur de la isla el sábado 18 de septiembre alrededor de las 3:26 am (2:26 GMT).

No se informó de daños, pero los residentes locales pudieron sentir el suelo temblar.

La alerta amarilla, que se mantuvo el sábado pese al descenso de la actividad sísmica el viernes 17 de septiembre, afecta a unas 35,000 personas en las comarcas de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo.

Aunque el último terremoto provocado por el volcán el sábado permanece en la categoría de "baja intensidad", los científicos están preocupados por la poca profundidad de la actividad sísmica y las autoridades aconsejaron a las personas el viernes que preparen una mochila de emergencia con suministros vitales y un teléfono móvil en caso de una evacuación obligatoria en esas áreas.

📻#HoyporHoyElDrago| El volcán de Cumbre Vieja pone en alerta a #Canarias



🌋Los geólogos advierten de la "posible" erupción volcánica en la isla



❗️El IGN ha detectado en El Paso un temblor de 3.9 grados, que ha sido sentido por la población



🔊https://t.co/gOFJmNJiEj pic.twitter.com/RB3mrx75X4 — SER Las Palmas (@SER_LasPalmas) September 14, 2021

Científicos investigan la actividad sísmica y volcánica en La Palma

Científicos del Instituto de Vulcanología de Canarias dijeron que habían intensificado sus investigaciones como resultado de la reciente actividad sísmica.

"Hemos estado haciendo esto durante muchos años, pero ahora estamos haciendo una campaña intensiva para aprender y tener más información sobre el evento sísmico-volcánico experimentado en la isla de La Palma", dijo Claudia, vulcanóloga del instituto, mientras extraía gas del tierra con el fin de determinar las anomalías que provocaron el reciente episodio sísmico-volcánico.

Más de 11 millones de metros cúbicos de magma se han filtrado en Cumbre Vieja, alrededor de una cuarta parte de la cantidad expulsada durante la última gran erupción en 1971.

Científicos del Instituto Geológico y Minero de España también llevaron a cabo vuelos científicos con drones el sábado para monitorear los cambios en el terreno y dijeron que todos los medios disponibles están en el sitio ahora y todas las instituciones y científicos involucrados en el trabajo de emergencia están haciendo todo lo necesario para monitorear el proceso.

El plan de evacuación, en caso de que sea necesario activarlo, implicaría trasladar a 40.000 personas.

Te puede interesar: Intentan salvar al árbol más grande del mundo de incendios en EU