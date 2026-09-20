Perrito queda herido tras ser atropellado y lo patean en lugar de auxiliarlo en Milpa Alta

Un video que circula en redes sociales muestra la confrontación entre un joven y un conductor, luego de que un perrito fuera atropellado y quedará agonizando en medio de una calle de la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México (CDMX).

Patean a perrito después de ser atropellado en Milpa Alta

En las imágenes, se observa al joven que se coloca frente al vehículo para impedir que el automovilista avance y le reclama por lo ocurrido. "Tú lo atropellaste" y "quítalo de ahí", se escucha decir durante la discusión.

El conductor niega haber atropellado al animal y señala que estuvo a punto de tener un accidente. Sin embargo, el joven insiste en que, independientemente de lo sucedido, el cuerpo del perrito no podía permanecer abandonado en medio de la calle.

La discusión sube de tono cuando el automovilista intenta avanzar con el vehículo, mientras el joven le pregunta si también pretende atropellarlo.

@tvaztecaqueretaro VECINOS LE EXIGEN A CONDUCTOR HACERSE RESPONSABLE 🚨🐶 Un conductor fue confrontado por vecinos de Milpa Alta, CDMX, luego de que un perro quedara sin vid4 en la calle. El automovilista terminó retirando el cu3rpo del animal. ⚠️ 🔗 Visita nuestro sitio web: www.aztecaqueretaro.com/local/ #milpaalta #cdmx #perrito #denunciaciudadana #tvaztecaqueretaro ♬ Tension - Shinjey Kurama

Finalmente, el conductor baja de su automóvil color blanco y patea al perrito sobre la calle para moverlo a la orilla de la banqueta. La manera en la que lo mueve también provoca reclamos durante la confrontación.

En otro momento del video, uno de los acompañantes del conductor argumenta que los perros deberían permanecer en casa, postura que también fue cuestionada por los vecinos presentes.

El video fue difundido por medio de redes sociales y generó reacciones de usuarios que pidieron esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, el caso permanece principalmente como una denuncia ciudadana difundida mediante redes sociales.

Buscan a hombre que arrojó agua hirviendo a dos perritos en Tanhuato, Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación por el posible caso de maltrato animal a dos perritos en Tanhuato.

En un video difundido en redes sociales mostrara a un hombre arrojando lo que parece ser agua hirviendo a los dos perritos que se encontraban en la calle.

La agresión habría ocurrido afuera de un establecimiento comercial de la calle Melchor Ocampo, en la colonia San Ramón. Tras conocer el caso, agentes de la Policía de Investigación acudieron al lugar y comenzaron la búsqueda de los perros.

El Ayuntamiento de Tanhuato también informó que dará seguimiento al caso y reiteró su rechazo al maltrato animal.