Sacrifican a decenas de perros en Australia por miedo al Covid-19

En Australia, el consejo rural de Bourke Shire, en Nueva Gales de Sur, creó polémica porque sacrificó a los perros que irían a un refugio en otra comunidad, por miedo a que se propagara el Covid-19.

De acuerdo con medios locales, las autoridades de la localidad sacrificaron decenas de perros rescatados con la justificación de una posible transmisión del Covid-19 en los empleados y voluntarios de un refugio hacia los habitantes de las comunidades indígenas locales.

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Sin embargo, de acuerdo con las normas de aquella normalidad, el sacrificio de los perros viola una ley que protege a los animales, que indica que se debe considerar una alternativa, antes de sacrificar a un animal confiscado.

Si el sacrificio no era suficiente, los voluntarios del refugio se mostraron angustiados por los asesinatos de los perros rescatados a tiros, lo que azuzó la indignación de organizaciones en defensa de los animales.

Autoridades de Australia investigan sacrificio de perros

Pese a la polémica por el sacrificio de los perros el gobierno de Bourke Shire no se pronunció al respecto.

En contraste, la Oficina del gobierno local de Nueva Gales del Sur informó que se examinan las circunstancias que rodearon el sacrificio de los perros para evitar la propagación del Covid-19.

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Además, explicó que debido a la pandemia de Covid-19 se pidió a los gobiernos locales que trabajen de la mano con encargados de refugios y rescatistas, siempre con las medidas de prevención.

Medios locales explicaron que a menudo trasladan a perros hacia comunidades indígenas, pero por el surgimiento de los casos de Covid-19, la localidad de Australia temía que las personas fuereñas esparcieran la enfermedad por el condado.

Además, el miedo al contagio entre las comunidades indígenas locales de Australia es que padecen comorbilidades que pondrían en riesgo su salud por el Covid-19.

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