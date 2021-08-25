Invasión de carpinchos en Argentina mantiene alerta a los habitantes

En Nordelta, uno de los barrios más exclusivos de Argentina, los habitantes se enfrentan desde hace varios días a la invasión de los carpinchos (capibaras), unos roedores gigantes que al parecer han alterado la vida de este tranquilo lugar.

Esta localidad se construyó sobre un antiguo humedal, al norte de Buenos Aires, lo que influyó para alterar el hábitat de estos animales y otras especies autóctonas. Ahora, alrededor de 400 carpinchos rondan por las calles y los jardines de las casas.

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Según medios internacionales, los roedores se comen el pasto y las plantas de los jardines, porque no encuentran alimento en otros sitios, debido al avance de los humanos en los hábitats naturales.

Nordelta, construido sobre humedales q capturaban agua excedente. Además, han erradicado ilegalmente aves y otras especies q habitaban esas tierras.​ Todo un ecosistema necesario, modificado x negocios inmobiliarios.

¿Así q los carpinchos son los invasores?#carpinchos #nordelta pic.twitter.com/oWx5BaLz3m — Silvana / Cultura Biocéntrica (@BiocentricaOk) August 21, 2021

“Estos animalitos anfibios llegan nadando, entran a los jardines y se hacen una panzada con las plantas, las flores y el pasto”, dijo un vecino sobre esta invasión.

Las personas de este famoso poblado en Argentina están preocupadas porque, al parecer, los grandes roedores atacan a sus mascotas, ya que se meten a los jardínes y ahí se encuentran con los perros y gatos de las familias.

Vecinos construirán zonas de refugio para los carpinchos

Adelmar Funk, profesor de Ciencias Naturales, explicó a un medio local que esta invasión es consecuencia de haber construido una ciudad en un amplio espacio natural, sin realizar estudios de impacto ambiental previos.

Esto es una metida de pata tras otra del hombre, se quiso imponer a la naturaleza que hoy le está pasando factura, ya que esos personajitos simpáticos que antes eran vistos con alegría, hoy resultan un dolor de cabeza.

Un video que circula en redes sociales muestra el accidente que tuvo un motociclista, cuando circulaba por una avenida y un carpincho se cruzó en su camino, provocando que terminara en el pavimento.

Los carpinchos en el centro de la escena



Ocurrió en la zona de Nordelta cuando dos carpinchos intentaron cruzar una ruta transitada. Un motociclista no puedo evitar a uno de ellos por lo cual lo impactó de frente.#Carpinchos#CarpinchosAlAtaque #CarpinchosEnNordelta@CeSanz1 pic.twitter.com/BgBK4xPTMC — Pablo Sebastián Giles🌱 (@pablosgilesok) August 24, 2021

También trascendió que un perro de raza schnauzer fue atacado por los carpinchos, que le dejaron heridas en el estómago y las piernas, las cuales fueron atendidas inmediatamente por una vecina que es veterinaria.

La Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, determinó que “el perjuicio ocasionado por la interacción de los carpinchos con los habitantes del complejo se enmarca dentro de la categoría grave”.

Por lo anterior, la Asociación Vecinal de Nordelta (AVN) detalló que construirá espacios de refugio para que los carpinchos cuenten con áreas de mayor vegetación y óptimas para su alimentación.

Los #carpinchos están porque hacen barrios privados sobre humedales. Como en Nordelta. pic.twitter.com/528cGPajYx — Melina Belen (@MelinaBelenOest) August 19, 2021

En Nordelta hay unos 400 carpinchos, 17 por ciento más que el año pasado, pero su población podría crecer a tres mil miembros ya que las hembras alumbran dos veces al año, entre cinco y 10 crías.

El carpincho es el roedor más grande del mundo, los adultos llegan a pesar 60 kilos y miden alrededor de 1.30 metros de largo. Son animales vegetarianos que viven en colonias, tienen hábitos semiacuáticos e incluso pueden domesticarse con facilidad.

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