Terremoto del 85

Notas
-
Cómo el terremoto de 1985 reconfiguró el mapa poblacional de México: éxodo hacia el interior del país
El terremoto de 1985 provocó el éxodo de más de un millón de capitalinos. Descubre cómo el sismo transformó la demografía del país y la sede del INEGI.
-
¿Cómo reportar si no sonó la alerta sísmica en altavoces del C5 en CDMX durante el Simulacro Nacional? El paso a paso
Si en tu colonia no sonó la alerta sísmica durante el simulacro del 19 de septiembre, esta es la forma de reportar fallas en los altavoces del C5 de la Ciudad de México.
-
Atienden a persona por infarto durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 de hoy 19 de septiembre
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano se activará este 19 de septiembre durante el Simulacro Nacional 2026 con hipótesis de temblor y te decimos los lugares en los que sonará
-
¡No son lo mismo! La diferencia entre alarma y alerta sísmica; ¿cuál se activa en el simulacro nacional hoy 19 de septiembre?
Conoce cuál es la diferencia clave entre alerta y alarma sísmica para cuando se active en el Simulacro Nacional de hoy sábado 19 de septiembre.
-
¿Sonará la alerta sísmica en Jalisco hoy? Así será el simulacro en Guadalajara, Zapopan y otras regiones este 19 de septiembre
¡Atención, Jalisco! El simulacro en el estado está programado para las 12:00 horas del 19 de septiembre y te damos los detalles sobre el alertamiento para Guadalajara y otras regiones
-
Así sonará y se verá la alerta en celulares por el Simulacro Nacional
Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, en tu celular llegará un alertamiento de las autoridades con este mensaje sobre el 19 de septiembre y estos son los requisitos para recibirlo