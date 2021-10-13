Drones alimentan a perros atrapados por lava del volcán de La Palma

El volcán Cumbre Vieja en La Palma, España, sigue sin dar tregua, y hasta los animales sufren los estragos de la erupción, pues a través de las cámaras de drones se localizaron varios perros atrapados en estanques del barrio de Todoque.

Sin embargo, su rescate se vuelve imposible debido a que muchas de las carreteras para ingresar a la zona han sido arrasadas por la lava y los helicópteros no pueden acercarse por las explosiones y la ceniza lanzada por el volcán.

Ante la imposibilidad de acceder para su rescate, la organización protectora de animales UPA La Palma se están encargando de alimentar y llevar agua a los perros atrapados a través de drones; sin embargo reconoce que la situación es complicada y advierte que dichas acciones son “la única manera de que sobrevivan hasta poder sacarlos”.

Por su parte, la organización Leales.org ha confirmado mediante fotografías captadas por los drones que hay al menos cuatro perros atrapados en dos estanques y no solo en uno, como se creía al principio.

“Hemos verificado que no es un estanque como se pensaba en un principio, sino que son dos: uno al este del barrio Todoque y otro al oeste del barrio de El Paraíso”.

Mientras tanto, el cabildo de La Palma agradeció a las empresas que apoyan con el pilotaje de drones para alimentar a los perros y continuar con la búsqueda de más animales que hayan quedado atrapados en medio de la lava.

📌El agua y la comida está garantizada a los animales atrapados en Todoque



➡️Las empresas Ticom Soluciones S.L y Volcanic Life llevan cinco días alimentando a los animales mediante un dron que transporta comida y agua



🧷Más info: https://t.co/5D3qMjOFhb#MásFuertesQueElVolcán pic.twitter.com/SFaS8sr2AF — Cabildo de La Palma (@CabLaPalma) October 12, 2021

El cabildo ha señalado que la situación se detectó hace cinco días y que, tras haber realizado los estudios de seguridad pertinentes, se encargó a Ticom Soluciones SL. y Volcanic Life las tareas de alimentación y suministro de agua, mediante el uso de drones.

Organizaciones rescatan a animales atrapados por el volcán de La Palma

La organización protectora de animales UPA La Palma se ha encargado del rescate de varios animales desde que comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja, y a través de sus redes sociales comparte su noble labor.

Ante el desalojo de más zonas por el alcance de la lava en La Palma, UPA llama a los dueños de perros y otros animales a no dejarlos abandonados, y en caso de que las personas no puedan llevarlos consigo, la organización ofrece un lugar para mantenerlos a salvo.

“Por favor debido a los cambios de hoy de la lava y las nuevas evacuaciones por favor queremos hacer un llamamiento y una petición: no dejes atrás tus animalitos”.