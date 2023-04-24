VIDEO: Persecución de narcolancha; Guardia Civil decomisó más de 1 tonelada de Hachís en Mallorca

La Guardia Civil de España ha interceptado una narcolancha en Mallorca, el navío transportaba mil 200 kilos de hachís.

La narcolancha viajaba a gran velocidad y procedía de la parte norte de África. Autoridades españolas señalaron que al menos tres personas fueron detenidas, además de que se han incautado 31 paquetes de polen de hachís.

En España la Guardia Civil realizó una espectacular persecución de una "narcolancha" que se desplazaba a gran velocidad sobre el mar.

Desde un helicóptero los oficiales persiguieron a los tripulantes de la lancha que fue interceptada en Mallorca. A pesar de que bajaron de la embarcación y los tripulantes corrieron a gran velocidad, pero fueron detenidos por la policía.

#OperacionesGC | Interceptada una narcolancha que se dirigía a gran velocidad a la costa de #Mallorca proveniente del norte de África.



▶️3 detenidos

▶️Incautados 1200 Kg de polen de #Hachís



🎞️ Imágenes del dispositivo👇 pic.twitter.com/zAmyO7dm4Q — Guardia Civil (@guardiacivil) April 22, 2023

Espectacular persecución la Guardia Civil a una narcolancha

Los tres sospechosos transportaban en la narcolancha una carga de mil 200 kilogramos de hachís. La embarcación provenía del norte de áfrica.

La espectacular persecución se inició durante la madrugada del viernes (21 de abril de 2023), cuando la Guardia Civil de España supo que una embarcación neumática se dirigía a gran velocidad a la costa de Mallorca procedente del norte de África.

En la narcolancha, sus tres ocupantes transportaban numerosos bultos que se asimilaban a pacas de droga, por lo que la Guardia Civil española puso en marcha un dispositivo para interceptar el navío en la costa mallorquina.

Cerca de las cuatro de la madrugada, la narcolancha llegó al área de Cala Sa Nau, una playa que se interna en la costa rodeada de acantilados del municipio de Felanitx en Mallorca.

🚨 Así han detenido a uno de los tripulantes de la narcolancha en Santanyí.

⛓ pic.twitter.com/DC9hfS6DQM — Diario de Mallorca (@diariomallorca) April 21, 2023

¿Qué velocidad alcanza una Narcolancha?

Con hasta 17 metros de eslora y con una capacidad para montar 4 motores de 300 caballos de fuerza cada uno, una narcolancha puede cargar un máximo de dos mil 800 kilogramos de hachís, comunmente repartidos en pacas de unos 30 kilogramos. Una narcolancha puede alcanzar velocidades de 60 nudos, o 111 kilómetros por hora.

¿Cuántos caballos tiene un motor de Narcolancha?

Una narcolancha está equipada con varios motores de 300 caballos. Todo con la finalidad de conjugar una gran capacidad de carga en un mínimo espacio con una considerable punta de velocidad para esquivar los controles y las persecuciones, que son el reto que resuelven estos navíos diseñados para la actividad ilícita.