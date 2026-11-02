Persona se queda atrapada dentro de un elevador en la colonia Guerrero; otras afectaciones y accidentes en CDMX |EN VIVO
La Ciudad de México comienza la semana con el reporte de una persona atrapada al interior de un elevador en la colonia Guerrero; elementos de bomberos laboran en el lugar.
¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 2 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este lunes
Persona se queda atorada en elevador de un hotel por más de una hora
En las primeras horas de este 2 de noviembre 2026, una persona quedó atrapada al interior de un elevador por más de una hora en el Hotel 'Las Américas', en calles de la colonia Guerrero, Ciudad de México.
Al lugar llegaron servicios de emergencia y bomberos para tratar de liberar a la persona. No se reportaron heridos.