Fiscalía de Perú denuncia por organización criminal a Pedro Castillo

La fiscalía de Perú presentó el martes una denuncia constitucional por "presunta organización criminal" contra el presidente Pedro Castillo. En respuesta, el mandatario señaló que se trata de una “nueva forma de golpe de Estado”.

Patricia Benavides, la fiscal que interpuso la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, indicó que se encontraron “graves evidencias” de que el presidente de Perú encabeza una organización criminal, por lo que lo denunció bajo el cargo de "presunta organización criminal".

Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Pedro Castillo desde que llegó al poder en julio de 2021.

La denuncia constitucional contra Pedro Castillo abrió una nueva batalla legal en la que las fuerzas de la oposición esperan llevar a la destitución del líder izquierdista.

Incluso, algunos legisladores reconocieron que buscan lanzar un tercer intento de destitución, sin embargo, informaron que no cuentan con los votos necesarios, por lo que Pedro Castillo se mantiene como presidente de Perú.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo que la denuncia constitucional contra Pedro Castillo es inconstitucional por sí misma, sentando las bases para una batalla legal sobre los límites del mecanismo.

Por su parte, Pedro Castillo negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que cumplirá con su mandato, el cual terminará en el 2026.

La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud.

Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 11, 2022

¿Cuántas denuncias enfrenta Pedro Castrillo en Perú?

El presidente de Perú, Pedro Castillo encara cinco investigaciones, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría.

Las denuncias incluyen a la esposa del mandatario y a su cuñada, quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses, en la mayor escalada en las investigaciones fiscales.

Pedro Castillo también enfrentó varios escándalos y sobrevivió a dos intentos de juicio político en el Congreso. El mandatario rechazó hechos de corrupción y acusó a los fiscales de ser cómplices de grupos de poder que buscan su destitución.

