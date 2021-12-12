Perú abre juicio contra Alberto Fujimori por esterilizaciones forzadas

El Poder Judicial de Perú abrió juicio penal al expresidente (1990-2000) Alberto Fujimori y a los exministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y a Ulises Jorge Aguilar, como presuntos autores en el caso de las esterilizaciones forzadas.

Este sábado, el juez peruano Rafael Martínez tomó esta decisión, tras casi tres meses de una larga audiencia, al considerar a los inculpados como presuntos autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder.

Fue en la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de septiembre, donde el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional desveló finalmente su fallo.

El Poder Judicial de Perú, acabó así con la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia, pues las esterilizaciones forzadas fueron cometidas en el mandato de Alberto Fujimori a más de 1 mil 300 mujeres que en su mayoría eran pobres e indígenas.

A los exministros y a Alberto Fujimori se les procesará por ser presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos.

“La instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito de las circunstancias en la que se ha perpetrado es un móvil que habrían tenido autores y cómplices en la ejecución o después de su realización durante la instrucción el juez determinará las diligencias propuestas por las partes”, indicó el juez de Perú.

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Perú pedirá ampliar cargos de extradición contra Alberto Fujimori

Para que se inicie el juicio penal de Alberto Fujimori, el Poder Judicial de Perú solicitará a Chile la ampliación de la extradición del encarcelado expresidente para que se le pueda enjuiciar en un proceso penal por las miles de esterilizaciones forzadas.

Luego de que el juez de Perú, Rafael Martínez, decidió enjuiciar a Alberto Fujimori y los exministros por dicho caso. El Poder Judicial de Perú, más tarde dijo que, a petición de la defensa del expresidente, se suspendía el procesamiento por no hallarse dentro del convenio de extradición entre Santiago y Lima por el que Fujimori volvió a dicho país en 2007.

Por esa razón, el juez resolvió la suspensión del juicio penal hasta que la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronuncie sobre la ampliación de su extradición por el caso de las esterilizaciones forzadas, en tanto que la investigación continúa para los demás.

Alberto Fujimori de 83 años de edad, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad por el asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.

Ahora, el Poder Judicial de Perú busca iniciar el juicio penal de Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas de mujeres efectuadas entre 1996 y 2000.

En dichas esterilizaciones forzadas se violaron los derechos humanos durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, donde se realizaron ligaduras de trompas y vasectomías para reducir la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

Poco más de 2 mil 000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1 mil 307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.

