¿Peso Pluma y Bad Bunny estrenarán canción? Los artistas ya hablan de una colaboración

¿Bad Bunny y Peso Pluma estrenarán nueva canción? Los artistas se cruzaron en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 y la Doble P le envió una indirecta bastante directa al Conejo Malo, ¿qué le dijo?

Peso Pluma pide una colaboración con Bad Bunny, ¿se logrará?

En su llegada a la alfombra azul de los Premios Billboard, Peso Pluma, de 24 años, quien hoy en día es considerado el mejor artista del año, habló sobre sus deseos de colaborar de la mano de Bad Bunny.

La Doble P, como también es conocido el artista de corridos tumbados, dijo que de colaborar a lado del Conejo Malo, ambos cantantes podría hacer cosas fenomenales: “Benito 100%, es una persona superbuena onda que tuve la oportunidad de conocer en Coachella, creo que pueden salir muchas cosas buenas en una colaboración entre él y yo”.

Hassan Emilio Kabande Laija reafirmó su petición y aseguró que Bad Bunny es uno de sus más grandes ídolos y que anhela hacer una colaboración a su lado.

Peso Pluma vs. Bad Bunny: La Doble P le quita el trono al conejo malo

¿El nuevo rey de la música latina? La entrega de los Premios Billboard 2023 coronaron a Peso Pluma con el mejor artista del año, arrebatándole la victoria al Conejo Malo, quien llevaba varios años dominando el mercado musical.

Mientras Peso Pluma recibió ocho premios, entre los que destacaron cuatro para su más reciente éxito “Ella Baila Sola”, una colaboración con Eslabón Armado, y un galardón más como artista nuevo del año. Bad Bunny recibió únicamente siete Latin Billboards, la mayoría por la canción “Tití Me Preguntó”.

Aunque la presentación más aplaudida de la noche fue la del Conejo Malo, pues deslumbró con éxitos como“Moscow Mule”, “Tití Me Preguntó”, “La Neverita”, “Me Porto Bonito” y “WHERE SHE GOES”, para cerrar con su más reciente sencillo “Un preview”.

Peso Pluma deslumbra en los Premios Billboard de la Música Latina 2023

A pesar de no ser la presentación más aplaudida de la noche, Peso Pluma también deslumbró en los Premios Billboard de la Música Latina 2023, pues a su llegada fue recibido entre gritos, aplausos y ovaciones.

La Doble P llegó a la entrega en el Watsco Center de la ciudad de Miami en Estados Unidos con un elegante traje negro que dejó boquiabiertos a todos sus fans.