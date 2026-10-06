Reportan segunda muerte por posible peste neumónica en Siberia; esto se sabe

La muerte de una segunda persona ocurre mientras autoridades investigan un posible caso de peste neumónica en la región de Irkutsk; el CDC de Estados Unidos advirtió que la enfermedad puede transmitirse entre personas; además, las autoridades mantienen bajo vigilancia a trabajadores que estuvieron potencialmente expuestos.

Y es que, el caso cobró relevancia después de que se reportara la muerte de una investigadora y surgieran versiones sobre una presunta ruptura de un tubo que habría contenido patógenos relacionados con la peste neumónica. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que las muertes estén relacionadas con esta enfermedad.

CDC sigue de cerca el caso en Rusia

Ante la situación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron que están siguiendo de cerca los reportes sobre un caso sospechoso de peste neumónica en Irkutsk que terminó en una muerte.

El organismo estadounidense señaló que las circunstancias del caso todavía no están confirmadas y que trabaja con otras dependencias del gobierno de Estados Unidos para evaluar la situación conforme se obtenga nueva información.

Los CDC explicaron que la peste es una enfermedad bacteriana grave, aunque puede tratarse con antibióticos, particularmente cuando se detecta y atiende de manera oportuna.

CDC is aware of and closely monitoring reports of a suspected case of pneumonic plague in the Irkutsk region of Russia that resulted in a death. We are working across the U.S. government to assess developments as additional information becomes available. While the circumstances of this reported case remain unconfirmed, plague is a serious bacterial disease that is treatable with antibiotics, particularly when recognized and treated early. Pneumonic plague can spread person-to-person through respiratory droplets during close contact, which is why rapid identification and treatment of infected individuals, and monitoring of potentially exposed individuals, are important public health measures. At this time, there is no indication of a broader threat to the United States, but CDC and our interagency partners are prepared and will continue to monitor the situation closely. — CDC (@CDCgov) October 6, 2026

¿La peste neumónica puede transmitirse entre personas?

De acuerdo con el CDC, una de las características que genera preocupación en este caso es que la peste neumónica puede propagarse de una persona a otra mediante gotas respiratorias durante un contacto cercano, es decir, mediante saliva o moco.

Por ello, el organismo considera importantes la identificación y el tratamiento rápidos de las personas infectadas, así como la vigilancia de quienes pudieron haber estado expuestos.

De igual manera, el CDC aclaró que por ahora no existen indicios de una amenaza más amplia para Estados Unidos y aseguró que continuará monitoreando la situación.

Rusia sostiene que se trató de neumonía

Mientras crece la atención internacional sobre el caso, las autoridades rusas han sostenido que la muerte de la investigadora se debió a una neumonía común, y no a un contagio de peste neumónica.

Además, más de 60 trabajadores permanecen aislados como medida preventiva mientras se analiza lo ocurrido y se determina si existió algún riesgo de exposición.