Pfizer dice que en marzo tendrá nueva vacuna contra omicron

El presidente ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, dijo que la nueva vacuna, específica contra la variante de Covid-19 omicron de la compañía podría estar lista para lanzarse en marzo del 2022.

Durante la conferencia anual de atención médica de J.P. Morgan, Albert Bourla, explicó que es probable que se necesite una nueva vacuna Covid-19 rediseñada que se dirija específicamente a la variante del coronavirus omicron y anunció que Pfizer la tendría lista en marzo.

El presidente ejecutivo de Pfizer también mencionó que la farmacéutica y su socio BioNTech ya están comenzando a fabricar las primeras dosis dado que algunos países quieren disponer de ellas cuanto antes.

Destacó que estos trabajos son para una versión de la nueva vacuna dirigida al omicron, tanto como para una inyección que incluiría tanto la vacuna anterior como una para la variante de rápida propagación.

"Estamos trabajando en dosis más altas. Estamos trabajando en diferentes horarios. Estamos haciendo muchas cosas en este momento, mientras hablamos", expresó Bourla.

Today at #JPM22 we announced several new and innovative partnerships that we believe represent the future of healthcare and continue our mission to bring breakthroughs that change patients’ lives. $PFE pic.twitter.com/QBduWPFCXZ — Pfizer Inc. (@pfizer) January 10, 2022

Pfizer está listo para solicitar aprobación regulatoria de EU

Albert Bourla comentó que Pfizer podría estar listo para solicitar la aprobación regulatoria de Estados Unidos (EU) para la nueva vacuna rediseñada para la variante omicron y que será lanzada en marzo.

Agregó que Pfizer ha desarrollado tanta capacidad de fabricación para la nueva vacuna que no será un problema cambiar de inmediato.

Además, explicó que con el tiempo, las vacunas contra la Covid-19 podrían ser una inyección anual para la mayoría de las personas, y algunos grupos de alto riesgo podrían ser elegibles para recibir las vacunas con más frecuencia.

La semana pasada, el CEO de Moderna, Stephane Bancel, afirmó que la gente necesitará otra nueva vacuna en otoño de 2022.

Ante este anuncio, el consejero delegado de Moderna dijo que la empresa ya se encuentra trabajando en una nueva vacuna adaptada a la variante omicron del Covid-19, pero es poco probable que esté disponible en los próximos dos meses.

