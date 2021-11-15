Inician ensayo de vacuna contra Covid-19 aplicadas con parche cutáneo

Científicos de Reino Unido, realizan pruebas para determinar la eficacia de una nueva vacuna contra Covid-19 que se aplica a través de un parche cutáneo, el cual tiene una protección más duradera.

El parche cutáneo activa los anticuerpos para combatir el Covid-19, liberando una respuesta de células T asesinas, lo que podría evitar que el coronavirus se propague en el organismo.

La empresa Emergex, con sede en Oxfordshire, Reino Unido, realiza los ensayos clínicos de etapa uno en 26 personas en Lausana, Suiza.

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Vacunas contra el Covid-19 aplicadas en parche podrían estar en 2025

A partir del 3 de enero del 2022, en Lausana, Suiza se llevarán a cabo los ensayos clínicos para esta vacuna contra el Covid-19 en parche cutáneo.

Los resultados de estos ensayos clínicos se darán a concoer en el mes de junio del 2022 y en caso de resultar exitosos, las vacunas contra el Covid-19 en parche cutáneo podrían estar disponibles en el 2025.

¿Cómo funciona el parche cutáneo contra el Covid-19?

De acuerdo con la empresa Emergex, el parche cutáneo está cubierto de pequeñas microagujas que perforarán la piel sin dolor, liberarán la inyección en segundos y que no necesita llegar tan profundo como una aguja.

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¿Qué tienen de diferentes las vacunas en parche a las actuales?

La vacuna Emergex en parche cutáneo tiene como objetivo activar las células T asesinas, que destruirán las células infectadas por el Covid-19 para evitar que los virus produzcan millones de copias de sí mismos.

La diferencia con las vacunas fabricadas por AstraZeneca y Pfizer, las cuales también cuentan con células T, pero su objetivo cambia, es decir, estas desencadenan una respuesta inmune de anticuerpos que funcionan para evitar que se produzca una infección.

Sin embargo, la respuesta de los anticuerpos puede disminuir con el tiempo y las vacunas de parche cutáneo ofrecen una protección más duradera, de acuerdo con los primeros estudios.

Además, esta vacuna dura hasta tres meses a temperatura ambiente a diferencia de otras dosis actuales que se deben de almacenar en un congelador.

“Nuestras vacunas de cebado de células T pueden ofrecer beneficios significativos sobre las dosis Covid actuales, incluida una inmunidad más duradera y una protección más amplia contra nuevas variantes”, destacó el director ejecutivo de Emergex, Robin Cohen.

