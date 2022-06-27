Familia despide a periodista británico asesinado en la Amazonía

La familia de Dom Phillips se despidió el domingo del periodista británico, quien fue asesinado a principios de este mes junto con el experto indígena brasileño Bruno Pereira en la Amazonía.

La esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, los hermanos Sian y Gareth, y el cuñado Paul Sherwood asistieron al funeral del hombre de 57 años en Niteroi, cerca de Río de Janeiro.

"Hoy Dom será incinerado en el país que amaba, su hogar elegido", dijo Sampaio.

"Era una persona muy especial no solo por defender lo que creía como profesional sino también por tener un corazón enorme y un gran amor por la humanidad", dijo.

Sian reveló que la pareja planeaba adoptar a dos niños brasileños.

At the funeral of Dom Phillips this morning, in Rio de Janeiro pic.twitter.com/wtSB06LEnu — Vincent Bevins (@Vinncent) June 26, 2022

Asesinados en la Amazonía

Phillips, un reportero independiente que había escrito para The Guardian y el Washington Post, estaba en la Amazonía investigando para un libro sobre el viaje con Pereira, un ex jefe de tribus aisladas y contactadas recientemente en la agencia federal de asuntos indígenas Funai, cuando desaparecieron en el remoto Valle de Javari el 5 de junio.

Sus restos fueron recuperados de una tumba en la jungla aproximadamente 10 días después de que un pescador que confesó haberlos matado, Amarildo da Costa, condujo a la policía de Brasil allí.

Su memorial ocurrió dos días después del funeral de Pereira, al que asistieron indígenas que presentaron sus respetos con cantos y bailes.

Afuera del cementerio donde se llevó a cabo el funeral de Phillips, la gente protestó con carteles que decían "¿Quién ordenó matar a Dom y Bruno?"

La policía dijo a principios de este mes que su investigación sugería que había más personas involucradas además de Costa, pero que probablemente actuaron solos, sin jefes detrás del crimen. Esa teoría fue cuestionada por el grupo indígena Univaja.

La familia de Phillips dijo que seguirán siguiendo la investigación y exigiendo justicia.

"Lo mataron porque trató de contarle al mundo lo que estaba pasando con la Amazonía y sus habitantes", dijo Sian.