Brasil: arrestan a tercer sospechoso de la muerte de Phillips y Pereira

La policía federal de Brasil dijo el sábado 18 de junio que arrestó a un tercer sospechoso en el asesinato del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira en la Amazonía hace casi dos semanas.

Jeferson da Silva Lima estaba prófugo, pero se entregó a la comisaría de Atalaia do Norte en el remoto valle de Javarí, en la frontera con Perú y Colombia.

"El detenido será interrogado y remitido a una audiencia de custodia", dijo la policía federal de Brasil en un comunicado.

De quem é a culpa pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips? O ódio não pode continuar a ser incentivado no Brasil. pic.twitter.com/Xe3AS8HY1H — 🚩csouzaA🚩 (@CSA1103) June 18, 2022

Identifican restos

Un examen forense realizado a restos humanos encontrados en la Amazonía brasileña confirmó el sábado que pertenecían a Pereira. Los restos de Phillips habían sido identificados el viernes.

La policía dijo que ambos habían recibido disparos con munición de caza. Pereira recibió un impacto en la cabeza y dos en el pecho y el abdomen, mientras que Phillips recibió un disparo en el torso.

Phillips, un reportero independiente que había escrito para The Guardian y el Washington Post, viajaba por la Amazonía de Brasil para hacer las investigaciones de un libro junto a Pereira, un exjefe de tribus aisladas y contactadas recientemente en la agencia federal brasileña de asuntos indígenas Funai.

Ambos desaparecieron el 5 de junio mientras viajaban solos por la Amazonía en un bote.

Após a identificação dos corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, a Polícia Federal trabalha agora para que esses sejam liberados às famílias. Segundo Ricardo Guanaes Cosso, a expectativa é que a liberação ocorra em até uma semana #JornaldaCNN pic.twitter.com/HJqJT4sCm5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 18, 2022

Arrestos por las muertes de Phillips y Pereira

Hasta el momento, la policía arrestó a Amarildo da Costa Oliveira, un pescador que confesó haber matado a los dos hombres, y a su hermano, Oseney da Costa, quien fue detenido a inicios de esta semana.

La policía federal de Brasil dijo el viernes que los asesinos actuaron solos, información que el grupo indígena local Univaja cuestionó, y agregó que había informado a las autoridades en numerosas ocasiones que había un grupo del crimen organizado que operaba en el Valle de Javarí, una región inhóspita que también ha atraído a los contrabandistas de cocaína, así como a cazadores y pescadores ilegales.