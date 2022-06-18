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Brasil: arrestan a tercer sospechoso de la muerte de Phillips y Pereira

Un tercer sospechoso fue arrestado en relación a la muerte del periodista inglés Phillips y el experto indígena brasileño Pereira, quienes fallecieron a causa de varios balazos.

Protest for journalist Dom Philips and indigenous experts Bruno Pereira and Maxciel Pereira dos Santos, in Sao Paulo
People attend a protest seeking justice for journalist Dom Philips and indigenous experts Bruno Pereira and Maxciel Pereira dos Santos, who were murdered in the Amazon, in Sao Paulo, Brazil June 18, 2022. REUTERS/Carla Carniel|CARLA CARNIEL/REUTERS

Escrito por: Reuters

La policía federal de Brasil dijo el sábado 18 de junio que arrestó a un tercer sospechoso en el asesinato del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira en la Amazonía hace casi dos semanas.

Jeferson da Silva Lima estaba prófugo, pero se entregó a la comisaría de Atalaia do Norte en el remoto valle de Javarí, en la frontera con Perú y Colombia.

"El detenido será interrogado y remitido a una audiencia de custodia", dijo la policía federal de Brasil en un comunicado.

Identifican restos

Un examen forense realizado a restos humanos encontrados en la Amazonía brasileña confirmó el sábado que pertenecían a Pereira. Los restos de Phillips habían sido identificados el viernes.

La policía dijo que ambos habían recibido disparos con munición de caza. Pereira recibió un impacto en la cabeza y dos en el pecho y el abdomen, mientras que Phillips recibió un disparo en el torso.

Phillips, un reportero independiente que había escrito para The Guardian y el Washington Post, viajaba por la Amazonía de Brasil para hacer las investigaciones de un libro junto a Pereira, un exjefe de tribus aisladas y contactadas recientemente en la agencia federal brasileña de asuntos indígenas Funai.

Ambos desaparecieron el 5 de junio mientras viajaban solos por la Amazonía en un bote.

Arrestos por las muertes de Phillips y Pereira

Hasta el momento, la policía arrestó a Amarildo da Costa Oliveira, un pescador que confesó haber matado a los dos hombres, y a su hermano, Oseney da Costa, quien fue detenido a inicios de esta semana.

La policía federal de Brasil dijo el viernes que los asesinos actuaron solos, información que el grupo indígena local Univaja cuestionó, y agregó que había informado a las autoridades en numerosas ocasiones que había un grupo del crimen organizado que operaba en el Valle de Javarí, una región inhóspita que también ha atraído a los contrabandistas de cocaína, así como a cazadores y pescadores ilegales.