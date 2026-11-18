Con 469 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, ordenamiento que contempla multas de hasta 234 mil pesos, arrestos administrativos de hasta 36 horas, así como el decomiso de animales y bienes a quienes incumplan las disposiciones de cuidado y trato digno o a los establecimientos que operen sin autorización. Tras su aval en el pleno legislativo, el decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación oficial y entrada en vigor.

El nuevo marco jurídico reconoce formalmente a los animales como seres sintientes, prohíbe su venta en mercados y tianguis, y ordena la creación de un Padrón de Infractores para dar seguimiento a quienes cometan faltas graves en la materia. Con estas sanciones económicas y administrativas, la legislación busca frenar el comercio irregular y castigar la omisión en las obligaciones básicas de resguardo y atención.

¡Hasta 234 mil pesos de multa por maltrato animal!



Con 469 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley que reconoce a los animales como seres sintientes, prohíbe su venta en mercados y tianguis y sanciona el abandono, la crueldad y otras formas de maltrato.… pic.twitter.com/rFZH32rmvU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

Conductas de maltrato y crueldad animal que serán sancionadas con la nueva ley

La Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales establece un catálogo específico de conductas consideradas como maltrato o crueldad animal que darán lugar a la aplicación de las sanciones previstas:

Abandono y negligencia: Abandonar a los animales o privarlos injustificadamente de alimento y agua.

Abandonar a los animales o privarlos injustificadamente de alimento y agua. Mutilaciones y agresiones: Realizar mutilaciones con fines estéticos y someter a los animales a zooerastia (actos sexuales con humanos).

Realizar mutilaciones con fines estéticos y someter a los animales a zooerastia (actos sexuales con humanos). Privación de la vida: Provocar una muerte con sufrimiento prolongado o dar muerte de manera injustificada a animales sanos.

Con el envío del decreto al Ejecutivo Federal, la aplicación de las multas de hasta 234 mil pesos y las medidas de decomiso quedarán listas para entrar en vigor una vez que se concrete su publicación en el Diario Oficial de la Federación.