Piden senadores del PRD renuncia de titular de Conade

Legisladores del PRD en el Senado de la República pidieron la renuncia de la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Guevara por su mal desempeño y presuntos actos de corrupción al frente de la institución que administra el deporte en México.

“Miren, desde que inició el gobierno, esta persona que está a cargo de la Conade, la verdad que su desempeño ha sido muy deficiente, ha habido quejas de corrupción, ha habido quejas de que no se está apoyando a los deportistas de alto rendimiento, mucho menos a los de mediano rendimiento o bajo, debería reestructurarse esta Comisión Nacional del Deporte y la verdad es que pues Ana Guevara debería también, si es gente honesta y digna, pues presentar su renuncia’, señaló el senador perredista, Juan Manuel Fócil.

Conade no apoyó a campeonas mundiales de natación artística

La polémica de la gestión de Ana Guevara revivió después de que el equipo de natación artística ganara la medalla de oro en la Copa del Mundo de la Especialidad.

La selección mexicana de natación artística vendió trajes de baño para solventar los gastos generados para acudir a este evento. Aun en estas circunstancias, las nadadoras lograron un buen histórico resultado para México en este deporte.

Después de que la felicitación del gobierno federal fuera publicada en redes sociales, usuarios señalaron que no hubo apoyo por parte del gobierno hacia las atletas.

De oro fue la histórica participación de la selección mexicana de natación artística en la copa del mundo de la especialidad en Egipto.



Nuestras atletas se alzaron con el primer lugar, por delante de las selecciones de Italia y Francia. ¡Enhorabuena! — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 14, 2023

Ana Guevara declaró que habrá menos de 100 deportistas en París 2024

Antes el conflicto que se vive en la Federación Mexicana de Natación, la titular de Conade, declaró hace algunas semanas que la delegación mexicana que irá a los Juegos Olímpicos de París 2024 será de menos de 100 atletas, esto también aunado a la eliminación de las selecciones mexicana.