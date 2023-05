Vinculan a proceso a Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, por desvío de recursos

El expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, fue vinculado a proceso tras una audiencia de más de 20 horas en el Reclusorio Norte por presuntamente haber desviado 150 millones de pesos de fondos federales a sus cuentas personales.

La defensa de Todorov intentó echar abajo la acusación del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), pero el juez consideró como suficientes los datos de prueba aportados y fijó un plazo de seis meses más para que concluyan las investigaciones en contra del exfuncionario.

El delito de peculado amerita prisión preventiva oficiosa, sin embargo, Kiril Todorov obtuvo un amparo hace unos meses por lo que el juez únicamente ordenó que acuda a firmar y entregue su pasaporte para que no pueda salir del país. Además, deberá atender todas las audiencias de forma presencial.

Al abandonar el Reclusorio Norte, Kiril Todorov dijo tener la conciencia tranquila y aseguró que, nuevamente, buscará ‘tumbar’ la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que insiste en un presunto desvío de 150 millones de pesos.

“Seguimos vinculados seis meses más, estaremos dispuestos a entregar lo que se nos pida. Lo dije desde que llegué aquí, no debo absolutamente nada, tengo la conciencia más que tranquila, no tengo ni un centavo pendiente, no le debo a nadie y vamos a aclarar lo que se tenga que aclarar”, declaró a medios.

Compró bienes que no coinciden con ingresos

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Kiril Todorov habría creado una red para enriquecerse y adquirir bienes inmuebles que no coinciden con los ingresos percibidos en organismos y empresas ligadas al deporte para las que trabajó. Entre ellas destacan casas y terrenos en un complejo inmobiliario exclusivo en la Ciudad de México.

“Además, las operaciones financieras realizadas por estos no parecieran acordes con los ingresos obtenidos derivados de las actividades económicas que desarrollan”, explicó la UIF.