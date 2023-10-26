“Pilar” podría convertirse en ciclón tropical en las próximas horas; viene hacia el Pacífico Mexicano

Aún no pasan los estragos por el impacto del huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero, y ya se podría estar formando un nuevo ciclón tropical. Se llama Pilar y tiene un 80% de probabilidad de consumarse.

Viene hacia el Pacífico Mexicano y se llamará Pilar. Son los pronósticos sobre la zona de baja presión que está frente a las costas de Centroamérica, con un 80% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical, de acuerdo don el Servicio Meteorológico Nacional.

Viene hacia el Pacífico Mexicano y se llamará #Pilar.



Son los pronósticos sobre la zona de baja presión que está frente a las costas de #Centroamérica, con 80% de probabilidad de convertirse en #ciclón tropical. pic.twitter.com/RppisfDdBl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Se informó sobre una zona de baja presión al sur de las costas de El Salvador, generada a partir de los remanentes de la depresión tropical 21, mantiene un 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y un 80% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 595 km al sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste.

También, se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de Baja California Sur, mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Este será el clima en México hoy 26 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan fuertes lluvias en el centro y sureste de México, debido a una combinación de factores meteorológicos.

Una línea seca sobre el noreste de México, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México, canales de baja presión en el interior del país y desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, provocarán lluvias de fuertes a intensas.

⚠️⛈️ En entidades del sureste de #México, se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas, durante las próximas tres horas.



Más información en la imagen 👇 pic.twitter.com/M5zvHWHSSl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2023

Estas lluvias podrían generar encharcamientos, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por ello, el SMN recomendó a la población atender las indicaciones de Protección Civil.

Por otra parte, no olvidar la zona de baja presión al sur de las costas de El Salvador, generada a partir de los remanentes de la depresión tropical Veintiuno, tiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Se localiza aproximadamente a 595 kilómetros al sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

