Pescadores de Yucatán aseguran ser víctimas de los piratas modernos

Los piratas modernos no solo atacan buques a gran escala, también van sobre quienes se ganan la vida en pequeñas embarcaciones pesqueras. A 57 kilómetros de Mérida está Chuburná, Yucatán, un puerto dedicado principalmente a la pesca de pulpo, pero también conocido por su intensa actividad turística.

En esas aguas trabaja Don Miguel, quien se dedica a vender pulpos; sin embargo, cada día teme que esa pesca se la amarguen los piratas modernos.

“Tú estás pescando distraído y llegan ellos con armas y todo, sí se llevan el producto, se llevan todo”, señala Miguel.

Pescadores hacen brigadas para combatir atracos de piratas

Para evitar atracos y visitantes no deseados, los compañeros de Miguel hacen brigadas de vigilancia para reportar a las autoridades cualquier sospecha de delincuentes.

Un radiocomunicador reciente captó el siguiente mensaje: “¿Qué pasó, cambio? Oye hay una lancha sospechosa, hay una lancha sospechosa, corre la voz por favor."

La temporada de pulpo concluye el 15 de diciembre. En este periodo, cerca de 15 mil pescadores de Yucatán tienen la meta de capturar 25 mil toneladas del molusco, sin antes caer en los tentáculos del otro pulpo, el de la delincuencia.

¿Cuál es el modus operandi de los piratas modernos?

Lanchas, motores fuera de borda y hasta el pulpo maya recién pescado se llevan, cansados de ésto y con temor, los pescadores revelaron cuál es el modus operandi de los piratas.

“Pues te amagan, qué puedes hacer, nada y ellos ahí te tiran al suelo y te tapan la cabeza, te quitan el motor, te dejan a la deriva." narra Alan Gregorio Pool del Comité Náutico Chuburná.

Autoridades no pueden proteger las embarcaciones de los piratas en la noche

En un intento por reducir estos ataques se han instalado cámaras de seguridad que ya han detectado movimientos sospechosos sobre todo de noche, pero de poco sirve para las autoridades.

"Por ejemplo ahorita como se están robando los motores de noche, los robos y no tenemos la vigilancia de noche, no sabemos ni quiénes son, ni cómo son." Samuel Caamal, tesorero del Comité Náutico Chuburná.

La marina diariamente monitorea alrededor de 400 embarcaciones en un área de exclusión de 22 mil 500 kilómetros cuadrados en la sonda de Campeche, en ese sentido, es uno de los polígonos más vigilados en el mar.