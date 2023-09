Presa de Valle de Bravo está a menos del 35% de su capacidad, ¿cómo viven la sequía extrema?

La sequía extrema que está azotando a Valle de Bravo golpea a todos por igual, sus habitantes han sido los más afectados luego de intentar sobrevivir con los niveles de la presa a menos del 35% de su capacidad.

Silvia nos relata un poco de cómo ha sido su vida ahora, ya que antes solo tenía que salir de casa para conseguir un poco de agua, ahora ella y su familia deben caminar con sus cubetas y bajar entre piedras por un camino seco cada vez más alejado de la presa de Valle de Bravo.

“Pues tenemos que estar subiendo agua para lavar la ropa, para que laven los trastes, para bañarse uno y ahorita tiene venir uno desde allá arriba hasta aquí abajo para llevar agua”, revela preocupada ante las cámaras.

¿Qué nivel tiene la presa de Valle de Bravo?

Actualmente, la presa de Valle de Bravo se encuentra a menos del 35% de su capacidad, reduciendo notablemente su extensión desde el pasado mes de marzo.

Todos han sido afectados por esta grave crisis, los pescadores pierden sus trabajos, en los hogares nadie puede bañarse ni lavar la ropa o los platos.

“Si batallamos, pues, y ahorita el charal no quiere salir ni nada de lo que pesca uno no sale. Estábamos sacando hasta a veces 15 kilos y ahorita sale nomas son dos kilos de charal”, dijo uno de los pescadores preocupado por la grave situación.

De igual forma, trabajadores del Sector Turístico se encuentran consternados, pues poco a poco van perdiendo clientes que dejan de acudir al ver la presa cada vez más seca.

Es que todo Valle vive del Turismo, directa o indirectamente, todos dependemos del lago, entonces claro que esto se va a reflejar en el mercado de artesanías, los mismos restaurantes que aunque no estén cerca del lago, también se va a reflejar en los taxistas.

Conagua inicia operativo para rescatar a la presa de Valle de Bravo

Ante las alarmantes cifras, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que comenzaron la transferencia de agua de la presa El Bosque, localizada en Michoacán, para “inyectarle vida al Valle” del Estado de México.

Pese al anuncio de la dependencia, habitantes del lugar exigen que las acciones sean permanentes, para tratar de revertir una de las peores crisis hídricas de la historia.

“Estamos levantando la voz por los millones de personas que no la levantan porque no se dan cuenta del problema. Va a haber un momento en el que ya no se pueda bombear agua a la CDMX, ¿qué va a pasar con los millones de personas que dependen del agua del Sistema Cutzamala?”, alertaron los habitantes al hacer un llamado urgente a las autoridades.