¿Se activó la contingencia ambiental en el Valle de México? Para buena suerte, la calidad del aire no superó los niveles críticos, por lo que no fue necesario activar el Doble Hoy No Circula.

Pese a esto, algunos autos SÍ quedarán fuera de circulación el viernes 6 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Tu auto circula hoy? Consulta las restricciones de este viernes

Con el fin de reducir la contaminación en la capital, el Hoy No Circula establece restricciones según el color del engomado y el último dígito de la placa con base en un calendario semanal.

Para este viernes 6 de noviembre, el programa solo sancionará a:

Autos con color de engomado azul

Autos con terminación de placas 9 y 0

Autos con holograma de verificación 1 y 2

Estas placas “castigadas” no podrán circular a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. En caso de no cumplir con las restricciones, los automovilistas podrían recibir multas por arriba de los 2 mil pesos.

Hoy No Circula en viernes Así opera el Hoy No Circula los viernes. (Especial)

¿También Hidalgo? En estas zonas opera el Hoy No Circula

Por el momento, el programa Hoy No Circula únicamente se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 40 municipios del Edomex, a pesar de que algunos municipios de Hidalgo y Morelos también forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Aunque el uso del automóvil ha aumentado en los últimos años, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, descartó que el programa se implemente en la entidad.

Por ende, el programa solo opera en:

Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Además de la CDMX, también se incluye el Valle de Toluca y regiones de Santiago Tianguistenco.

¿Me multan si no cumplo con el Hoy No Circula?

Aquí no se perdona nada. La multa por incumplir con las restricciones del programa equivale de 20 a 30 UMA. El valor actual de la UMA en 2026 asciende a los $117.31 pesos.