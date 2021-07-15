Plaga de peces Goldfish causa alerta en Estados Unidos

En Estados Unidos se encendió la alerta por los populares peces Goldfish, que han invadido lagos de Minnesota, principalmente, provocando una plaga y desequilibrio en el ecosistema de cada región afectada.

Estos peces son constantemente retirados del lago de Maplewood, Minnesota, aunque también se han visto miles de ejemplares en los condados vecinos de Carver y Burnsville, así como en otros estados de la Unión Americana.

Los peces Goldfish no son nativos de América del Note, pero cada vez son más vistos en distintas regiones de Estados Unidos, y su conducta es la que ha provocado la preocupación de autoridades y especialistas, pues se caracterizan por remover sedimentos, arrancar plantas mientras se alimentan y representan una competencia directa para los peces nativos de la región.

El peor de los temores es que esta plaga, que apenas está en su fase de inicio, se prolongue por varias décadas, ya que se reproducen rápidamente, pueden sobrevivir en condiciones de bajo oxígeno que son provocadas por el invierno y pueden vivir hasta 25 años.

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¿Por qué los peces Goldfish se convirtieron en una plaga?

El problema de los Goldfish comenzó desde hace unas tres décadas, cuando decenas de peces de esta especie fueron liberados por sus dueños en ríos y lagos naturales, por lo que desde entonces encontraron las condiciones para sobrevivir y convertirse en una de las especies invasoras que más preocupaciones han provocado.

El peligro que esta especie representa para los ecosistemas estadounidenses ha provocado la implementación de medidas drásticas, como en el caso de Maine, donde se prohíbe que los habitantes tengan peces Goldfish, aún en estanques privados al aire libre.

Algunos gobiernos locales, colindantes con ríos o lagos, incluso realizan campañas para solicitarle a sus habitantes que no liberen a sus peces Goldfish en cuerpos de agua, pues con el paso de los años podrían ser parte de un problema que por ahora no tiene solución inmediata.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 — City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021

Por ahora, autoridades y especialistas retiran a los peces invasores con cercos de redes y redes de inmersión, pero prevén que restablecer la población de los peces nativos y la ecología del entorno podría tardar años.

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