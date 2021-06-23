Por plaga de ratas, evacúan a presos de cárcel en Australia

La plaga de ratas que padece Nueva Gales del Sur, en Australia, ha provocado que granjeros busquen alternativas para guardar sus cosechas; sin embargo, ahora los afectados fueron los prisioneros de una cárcel en la zona, quienes tuvieron que ser evacuados por dichos roedores.

De acuerdo con medios internacionales, la plaga de ratas royó los paneles del techo y los cables de la cárcel de Wellington, en Australia.

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Por tal motivo, las autoridades de esta prisión en Australia tuvieron que dar inicio a una evacuación de internos este martes, a fin de reparar los daños causados por la plaga de ratas.

"La salud, la seguridad y el bienestar del personal y de los reclusos son nuestra prioridad número uno, por eso es importante actuar cuanto antes para realizar las obras de reparación", indicó Peter Severin, comisario encargado del servicio correccional de Nueva Gales del Sur, Australia, sobre los daños causados por la plaga de ratas.

Reos serán llevados a otra cárcel por plaga de ratas

El traslado de los internos de la cárcel de Wellington se realizará hacia otra prisión de Australia antes de finales de junio, pues son alrededor de 420 presos y 200 integrantes del personal del centro penitenciario.

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Esta plaga de ratas ha afectado principalmente a Queensland y Nueva Gales del Sur, en Australia, donde los principales afectados han sido los granjeros, tenderos e incluso hoteles por la invasión de roedores.

De acuerdo con registros locales, en octubre inició esta plaga de ratas debido a una cosecha inusual de granos que se registró en Nueva Gales del Sur, después de una sequía jamás reportada.

Además de la plaga de ratas, en los últimos años Australia ha padecido sequía, en 2019 se registraron incendios forestales y posteriormente inundaciones.

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