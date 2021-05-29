Familia descubre plaga de serpientes y ratas en el techo de su casa

Una gotera en el techo de su casa causó que una familia de Georgia, Estados Unidos, descubriera una plaga de serpientes, ratas y otros insectos justo en la parte alta de su vivienda, lo cual los dejó muy sorprendidos.

Los integrantes de la familia Pugliese comenzaron a tener problemas con la vivienda debido a una gotera a tan solo un mes de haberse mudado a ella.

Aunque reportaron la situación con el dueño de la propiedad, el hombre ignoró sus quejas y dijo que no tenía dinero para poder arreglar los desperfectos.

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Luego de varios días, el propietario de la casa envió a un equipo para reparar el techo de la vivienda, pero la solución fue temporal y los problemas resurgieron al poco tiempo.

Debido a la humedad causada por la gotera, parte del techo de la casa, situada en Lafayette, se derrumbó y dejó horrorizados a sus tres residentes al dejar al descubierto la presencia de una plaga de animales, entre las que se encontraban cuatro serpientes.

La familia señaló que al alquilar la vivienda, el dueño les alertó que en la casa había algunas ratas, por lo que deberían poner algunas trampas, pero nunca habló de la presencia de las víboras.

Ante la situación, los habitantes de la casa llamaron de inmediato a un especialista en plagas para que despejara la casa de las serpientes, ratas, abejas y cucarachas, pero el área de Control Animal les explicó que era necesario un permiso del dueño de la propiedad para desmontar el techo y entonces despejarlo.

SNAKES IN THE ROOF! A LaFayette man says there are snakes in his rental home. Harry Pugliese says problems have persisted at this house on East Villanow Street since February, but the landlord won't fix them. pic.twitter.com/ukVUOStzUm — Bliss ZechmanNC9 (@BlissZechman) May 25, 2021

Dueño de la casa se negó a acabar con la plaga



A pesar de la insistencia de la familia, el propietario se negó a apoyar a la familia para acabar con la plaga en la vivienda y ante el riesgo por la presencia de las serpientes, Harry Pugliese le notificó al dueño que no le pagaría la renta para destinar ese dinero a las reparaciones y acabar con la presencia de los animales.

Luego del amago, el propietario les entregó un aviso para desalojar la casa antes del próximo 2 de junio.

Ahora, la familia Pugliese busca un hogar temporal con uno de sus parientes, ya que viven con el miedo de ser atacados por las serpientes o cualquier otro animal, mientras duermen.

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