VIDEO: Shakespeare murió: penoso error de conductora se vuelve viral

Una presentadora de Argentina y que trabaja en un canal de televisión cometió un error que no pasó desapercibido por los internautas, pues al equivocare de persona informó de la muerte del escritor y dramaturgo William Shakespeare, quien en realidad murió en el año 1616.

Pero ¿qué fue lo que pasó con la periodista? Resulta que estaba dando las noticias cuando al informar del fallecimiento del primer hombre que fue vacunado contra Covid-19 en Reino Unido, se confundió de hombre y época.

En plena transmisión en vivo la conductora se confundió y pensó que el fallecido era el reconocido dramaturgo inglés William Shakespeare, quien murió hace más de 400 años. El dramaturgo es conocido mundialmente por ser el autor de obras como "Hamlet", "Romeo y Julieta", "Macbeth", entre otras obras que son clásicas de la literatura mundial.

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Y el William Shakespeare al que hace referencia la noticia es el primer hombre vacunado contra Covid-19 en Gran Bretaña, homónimo del dramaturgo inglés.

Se trata de un hombre de 81 años, que llamó la atención tanto por su nombre como por haber sido, en diciembre de 2020, el primero en recibir una dosis de vacuna anticovid en Reino Unido.

Shakespeare ha muerto; el error viral

“Vamos con una información que nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre, pues estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Como sabemos es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa”, dijo la periodista al presentar la noticia.

Una información que nos deja a todos con la boca abierta. William Shakespeare RIP. pic.twitter.com/Et8Ig76Ly1 — Ernesto Lamas (@ErnestoLamas) May 28, 2021

En el video, se observa a la conductora de televisión de pie dando la noticia de la muerte de Shakespeare, incluso cuando a cuadro aparece la imagen del primer hombre vacunado contra Covid-19 dice "ahí lo tenemos", exponiendo su nerviosismo.

Al final, la mujer parece darse cuenta y sutilmente da el giro a su nota.

“El primer hombre que recibió la primera vacuna contra el coronavirus murió allí en Inglaterra a los 81 años, así lo confirmó el concejal”, indicó.

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