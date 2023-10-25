Activan Plan Billetes por huracán “Otis": ¿Cómo ayudará a los afectados en Acapulco?

En conferencia de prensa, la Asociación de Bancos de México (ABM) se pronunció sobre el devastador paso del huracán “Otis” e informaron una serie de acciones que tomarán para apoyar a las personas que se encuentran en Guerrero, se trata del Plan Billetes, pero ¿Qué es y en qué consiste?

Durante el mensaje que ofrecieron ante los medios de comunicación reconocieron que brindarán todo el apoyo para las personas afectadas en la zona ‘cero’ de Acapulco, por tanto necesitarán coordinarse con el gobierno federal para hacerles llegar la ayuda, es importante destacar que no es la primera vez que activan el Plan Billetes tras alguna contingencia.

“Estamos muy sorprendidos y conmocionados con lo que amanecimos el día de hoy, la verdad es que es un tema que nos preocupa muchísimo" detallaron.

¿Qué es el Plan Billetes y en qué consiste?

El Plan Billetes surge mediante el Banco de México (Banxico), quien en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facilitan el retiro de dinero en efectivo con terminales que funcionan bajo conexión satelital, usualmente se activa en situaciones de emergencia, tal como lo fue la llegada del huracán “Otis”.

De acuerdo con los reportes, el dinero enviado mediante el Plan Billetes será distribuido por Banxico en aviones del Ejército, quienes tienen la principal encomienda de llevarlo a las zonas afectadas de Acapulco, así lo aclararon durante el mensaje en el que también ordenaron la apertura de centros de acopio para recibir donativos y ayudar a los damnificados.

AMLO viaja a Guerrero tras paso de huracán "Otis"

Ante la falta de comunicación en la región afectada aún no han podido contabilizar los daños que dejó el huracán "Otis", por esto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó a Chilpancingo con el objetivo de llegar al Centro de Mando del Ejército y tomar decisiones sobre qué harán en las siguientes horas. Previo a su visita, ofreció un mensaje en la mañanera:

“Hasta ahora no tenemos datos de pérdidas humanas, pero sí de daños materiales, ruptura de caminos. La propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes”, destacó AMLO.