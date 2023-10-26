Daños por Huracán “Otis” obligan a AMLO a caminar hacia Chilpancingo, Guerrero

Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió un viaje hacia Chilpancingo, Guerrero, se compartió que el mandatario descendió de su camioneta para caminar ante la devastación que dejó el huracán "Otis" en las carreteras.

Se prevé que el mandatario llegué al aeropuerto de Acapulco donde también se ha desplegado a elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, no hay una hora de llegada y el equipo de AMLO no ha dado a conocer más información.

También el Presidente buscará que este mismo miércoles quede abierto un carril de la autopista del Sol para conectar a Chilpancingo con Acapulco.

Atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero:



De acuerdo con la información disponible se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana.



Están en marcha el Plan… pic.twitter.com/PrTRWHwrfl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 25, 2023

Durante la noche del 24 de octubre, López Obrador alertó a los habitantes de la costa grande de Guerrero ante la llegada de "Otis" y anunció que se activarían el Plan DN-III-E y el Plan Marina en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado.

Conminó a los habitantes a refugiarse en los albergues habilitados y pidió mantenese lejos de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta.

¿Dónde tocó tierra el huracán “Otis”?

Pasada la medianoche, el huracán "Otis" tocó tierra como categoría 5, cerca del puerto de Acapulco, Guerrero, y posteriormente bajó a una baja presión mientras continúa su paso por Michoacán, de acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Deslaves en la carretera del Sol por paso de "Otis"

La Secretaría de Infaestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer varios deslaves registrados en la carretera del Sol, que conecta al estado de Guerrero con la Ciudad de México (CDMX). Por varias horas, se mantuvo cerrada un tramo de la vialidad. Al corte de las 15:00 horas, autoridades indicaron que a partir del kilómetro 360 se encuentra reabierto.

La carretera del Sol es tan solo una de las obras de infraestructura dañadas por el paso de "Otis" que se debilitó a baja presión y su centro se localiza sobre Michoacán, a 75 km de Morelia, Michoacán y a 260 de Acapulco.

#AlertaVialFIA | Se reabre la Autopista del #Sol tras cierre de horas por el paso de #Otis.



En caso de necesitar más #información, se recomienda comunicarse al 074📞https://t.co/X2fBfOZapc pic.twitter.com/OqaPFIMdgD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

"Otis" causará lluvias en al menos seis estados

La Congua dio a conocer que debido al paso de "Otis" se esperan lluvias intensas torrenciales en Guerrero y oleaje de uno a dos metros en las zonas costeras del estado. Además de precipitaciones muy fuertes en Michoacán y Puebla; fuertes en el Estado de México, Morelos, Oaxaca y la capital del país.