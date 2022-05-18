¡Histórico! Investigadores cultivan plantas en suelo lunar: NASA

Por primera vez en la historia, un grupo de investigadores cultivó plantas en suelo lunar que misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) trajeron a la Tierra hace más de 50 años.

Los astronautas del Apolo 11, 12 y 17 regresaron a nuestro planeta con muestras de material de la superficie lunar, conocido como regolito, las cuales se guardaron “para futuras investigaciones no imaginadas”.

Ahora, tres muestras de suelo lunar, pobre en nutrientes, se utilizaron para cultivar plantas de la especie Arabidopsis thaliana, originaria de África y pariente de verduras crucíferas como el brócoli, explicó la NASA en un comunicado.

For the first time ever, scientists have grown plants in lunar soil.



This @UF and @NASASpaceSci experiment using Apollo Moon samples could shape the future of sustainable astronaut missions to deep space. Dig into the story: https://t.co/ZtUvowKi8e pic.twitter.com/PWGzev7lmN — NASA (@NASA) May 12, 2022

Bill Nelson, administrador de la NASA, resaltó que esta investigación es fundamental para las futuras exploraciones, debido a que será necesario utilizar los recursos que hay en la Luna y Marte para desarrollar fuentes de alimentos para los astronautas.

La investigación podría ayudarnos a comprender cómo las plantas pueden superar las condiciones estresantes en áreas con escasez de alimentos aquí en la Tierra.

Suelo lunar del Apolo 11 no dejó crecer plantas tan robustas

Por su parte, Robert Ferl, profesor del departamento de Ciencias Hortícolas de la Universidad de Florida, Gainesville, mencionó que estos experimentos iniciaron en los laboratorios de Apolo, hace 50 años.

Ahora, los resultados mostraron que las plantas pueden crecer en el suelo lunar, aunque no tan robustas como las de un grupo de control que se pusieron en un simulador hecho con ceniza volcánica.

Researchers at @UF showed that plants can successfully sprout and grow in lunar soil. https://t.co/i1KOF4Wp6E — AAU (@AAUniversities) May 17, 2022

Los investigadores utilizaron un gramo de suelo lunar para cultivar cada planta, agregaron agua y después las semillas. Las bandejas con cada Arabidopsis se colocaron en cajas de terrario y todos los días añadieron una solución nutritiva.

En dos días las plantas comenzaron a brotar, pero al llegar el día seis los investigadores notaron que las del suelo lunar no eran tan robustas como aquellas que se pusieron en ceniza volcánica.

Después de 20 días, antes de que florecieran, el equipo cosechó las plantas, las molió y estudió el ARN. Con esa secuenciación los investigadores descubrieron que la Arabidopsis thaliana estaba bajo estrés.

“Las plantas reaccionaron de la manera en que los investigadores han visto que Arabidopsis thaliana responde al crecimiento en otros entornos hostiles, como cuando el suelo tiene demasiada sal o metales pesados”, afirmó la NASA.

Las plantas también tuvieron una reacción diferente según la muestra que se utilizó, por ejemplo, las que se cultivaron en el suelo lunar que trajo el Apolo 11 no eran tan robustas como las del regolito que recuperaron los astronautas de las otras dos misiones.

BIG NEWS: Researchers grew plants in lunar soil for the first time! 🌱🌖



Congrats to @UF on growing Arabidopsis plants in regolith collected during the Apollo era. We’ll study the same species on #Artemis I as we prep to return to the Moon. https://t.co/fsollo0lvX pic.twitter.com/ZsjKKZXu9v — NASA Space Science (@NASASpaceSci) May 12, 2022

Jacob Bleacher, científico en jefe de exploración que apoya el programa Artemisa de la NASA, dijo que para aprender más sobre el sistema solar es vital aprovechar los recursos que hay en la Luna, de esta manera los astronautas no tendrían que “llevarse todo” desde la Tierra.

Recordó que ese es uno de los motivos por lo que la NASA envía misiones robóticas al Polo Sur de la Luna, donde podría existir agua de la dispondrían los futuros astronautas.

“Cultivar plantas es el tipo de cosas que estudiaremos cuando vayamos, entonces estos estudios en el terreno allanan el camino para expandir esa investigación por parte de los próximos humanos en la Luna”, concluyó Bleacher.

